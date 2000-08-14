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Раздел: Авто  
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Названы лучшие в мире семейные автомобили

Названы лучшие в мире семейные автомобилиТОП-5 лучших семейных авто этого года.

В наши дни автолюбителям предлагают много самых разных семейных машин, но знаете ли вы какие из них лучшие? Видео от AutoTrader рассказывает о пятерке самых лучших семейных автомобилей, которые можно купить в Европе прямо сейчас.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autodriving.

В эту пятерку попали на наш взгляд очень достойный модели. Все они надежные, практичные, имеют долгий «жизненный цикл», а расходы на их эксплуатацию и техническое обслуживание не сильно большие, если сравнивать с моделями аналогичных сегментов автомобильного рынка.

На пятое место эксперты AutoTrader поставили Renault Captur. Да, это хороший семейный автомобиль. В него может поместиться очень большая семья. При этом у него симпатичный дизайн кузова и приемлемая цена. На наш взгляд у него только один недостаток – не очень богатый выбор оборудования.

Новый Peugeot 3008 занял четвертое место в рейтинге самых лучших семейных автомобилей по версии AutoTrader. Что ж, это вполне справедливо. Этот кроссовер выглядит великолепно. К тому же он комфортен и практичен.

Третье место у универсала Skoda Superb. У него просторный салон и огромное багажное отделение. Прибавьте к этому доступную стоимость и низкие эксплуатационные расходы. Не удивительно, что Superb занял третье место.

Второе место у еще одной чешской модели - Skoda Kodiaq. В этот флагманский чешский кроссовер помещается семь человек. Поездка при полной загрузке будет комфортная. Он хорошо оборудован. Что же касается цены, то Kodiaq стоит немного меньше, чем его конкуренты. Правда, тут многое зависит от оборудования.

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Какой автомобиль занял 1-е место в этом рейтинге? Этого мы вам не скажем, чтобы не портить сюрприз. Посмотрите видео, и сами всё узнаете!

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 Теги: семейные автомобили, рейтинг

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Сегодня, 09:44 » Автор: Ирина Шевченко
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