Раздел: Авто
В Сети появились снимки первого электрокара Bosch
Bosch неожиданного показал электрокары собственного производства.
Известный производитель и поставщик услуг в области автомобильных и промышленных технологий, компания Bosch, намерена выйти на EV-рынок как самостоятельный игрок.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автотема.
Немецкая фирма приступила к разработке собственных электрических фургонов, предназначенных для городских перевозок. Уже есть первые фото и кое-какая информация о будущих новинках.
Электромобили Бош будут представлять собой легкие коммерческие авто массой от 2 до 7,5 тонн, и судя по фото, речь пойдет как о крупных грузовичках, так и небольших бусиках. При этом модельный ряд последних составят как цельнометаллические фургоны, так и шасси с открытым кузовом.
Читайте также: Опубликованы снимки сборки первого серийного электрокара Porsche
В зависимости от конфигурации той или иной модели, силовая установка eCity Truck будет обеспечивать запас хода до 200 км, чего достаточно для ежедневных городских перевозок.
Известный производитель и поставщик услуг в области автомобильных и промышленных технологий, компания Bosch, намерена выйти на EV-рынок как самостоятельный игрок.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автотема.
Немецкая фирма приступила к разработке собственных электрических фургонов, предназначенных для городских перевозок. Уже есть первые фото и кое-какая информация о будущих новинках.
Электромобили Бош будут представлять собой легкие коммерческие авто массой от 2 до 7,5 тонн, и судя по фото, речь пойдет как о крупных грузовичках, так и небольших бусиках. При этом модельный ряд последних составят как цельнометаллические фургоны, так и шасси с открытым кузовом.
Читайте также: Опубликованы снимки сборки первого серийного электрокара Porsche
В зависимости от конфигурации той или иной модели, силовая установка eCity Truck будет обеспечивать запас хода до 200 км, чего достаточно для ежедневных городских перевозок.
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