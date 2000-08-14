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Раздел: Авто  
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В Сети появились снимки первого электрокара Bosch

В Сети появились снимки первого электрокара BoschBosch неожиданного показал электрокары собственного производства.

Известный производитель и поставщик услуг в области автомобильных и промышленных технологий, компания Bosch, намерена выйти на EV-рынок как самостоятельный игрок.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автотема.

Немецкая фирма приступила к разработке собственных электрических фургонов, предназначенных для городских перевозок. Уже есть первые фото и кое-какая информация о будущих новинках.

Электромобили Бош будут представлять собой легкие коммерческие авто массой от 2 до 7,5 тонн, и судя по фото, речь пойдет как о крупных грузовичках, так и небольших бусиках. При этом модельный ряд последних составят как цельнометаллические фургоны, так и шасси с открытым кузовом.

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В зависимости от конфигурации той или иной модели, силовая установка eCity Truck будет обеспечивать запас хода до 200 км, чего достаточно для ежедневных городских перевозок.

В Сети появились снимки первого электрокара Bosch
В Сети появились снимки первого электрокара Bosch
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 Теги: Bosch, электрокар

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Сегодня, 17:36 » Автор: Ирина Шевченко
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