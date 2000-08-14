Раздел: Авто
Peugeot работает над новым 2008
Peugeot 2008 станет обладателем большого числа моторов.
Специалисты компании Peugeot в настоящее время работают над новой генерацией компактного кроссовера Peugeot 2008. Ожидается, что наиболее компактный представитель SUV-сегмента французского бренда впервые будет продемонстрирован в 2019 году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на allroader.
На сегодня об автомобиле имеется минимальный объем информации. Известно, что он будет создан на базе нового шасси CMP, разработанного инженерами концерна PSA специально для компактных моделей. Несмотря на некоторый рост габаритов, активное внедрение алюминия позволит сделать кроссовер легче (примерно на 40кг).
Новинка получит серьезные изменения во внешности и оформлении салона, переносящие значительную часть решений с боле крупного кроссовера Peugeot 3008. Все это дополнят более дорогостоящие отделочные материалы.
По неофициальным данным, Peugeot 2008 станет обладателем большого числа моторов, среди которых окажется несколько версий 1.2-литрового бензинового мотора, принадлежащего к серии Puretech. Их мощность будет варьироваться в пределах 85-130 «лошадей». Получит модель и экономичный 1.5-литровый дизель. Трансмиссии будет представлены «механикой» на шесть ступеней или восьмидиапазонной АКПП.
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В дальнейшем появятся плагин-гибридная и электрические версии Peugeot 2008, но произойдет это уже в 2020 году или несколько позже. Первый вариант кроссовера сможет преодолевать на электротяге около 50 километров, а запас хода второго будет равняться примерно 450 километрам.
Специалисты компании Peugeot в настоящее время работают над новой генерацией компактного кроссовера Peugeot 2008. Ожидается, что наиболее компактный представитель SUV-сегмента французского бренда впервые будет продемонстрирован в 2019 году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на allroader.
На сегодня об автомобиле имеется минимальный объем информации. Известно, что он будет создан на базе нового шасси CMP, разработанного инженерами концерна PSA специально для компактных моделей. Несмотря на некоторый рост габаритов, активное внедрение алюминия позволит сделать кроссовер легче (примерно на 40кг).
Новинка получит серьезные изменения во внешности и оформлении салона, переносящие значительную часть решений с боле крупного кроссовера Peugeot 3008. Все это дополнят более дорогостоящие отделочные материалы.
По неофициальным данным, Peugeot 2008 станет обладателем большого числа моторов, среди которых окажется несколько версий 1.2-литрового бензинового мотора, принадлежащего к серии Puretech. Их мощность будет варьироваться в пределах 85-130 «лошадей». Получит модель и экономичный 1.5-литровый дизель. Трансмиссии будет представлены «механикой» на шесть ступеней или восьмидиапазонной АКПП.
Читайте также: Honda представила долгожданный хетчбэк 2017 Honda Civic Type R
В дальнейшем появятся плагин-гибридная и электрические версии Peugeot 2008, но произойдет это уже в 2020 году или несколько позже. Первый вариант кроссовера сможет преодолевать на электротяге около 50 километров, а запас хода второго будет равняться примерно 450 километрам.
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