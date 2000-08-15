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Раздел: Авто  
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Для украинской полиции закупили скромные автомобили

Для украинской полиции закупили скромные автомобили Цена каждого ЗАЗ Сенс составила 199 тысяч гривен.

После гибридов Toyota Prius и Mitsubishi Outlander PHEV Национальная полиция получит авто поскромнее. Так, по тендеру в ProZorro правоохранители закупили сразу 52 ЗАЗ Сенс 2017 года выпуска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

Все Сенсы оснащены кондиционером и будет окрашены в цвета Нацполиции. Цена каждого авто – 199 тыс. гривен, хотя в автосаоне такой ЗАЗ Сенс обойдется в 210 тыс.

Возможно, после многочисленных аварий патрульных Приусов (да и Mitsubishi полицейские уже в ДТП попадали) в полиции решили обратить внимание на технику поскромнее и подешевле в ремонте?

Возможно, надо было бы изначально дать новым полицейским технику попроще вроде ЗАЗ, а уже потом пересаживать на гибриды Тойота и Мицубиши. Ну как в случае с начинающими водителями – сначала нужно поучиться на авто, которое не жалко.

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Но существует и другое объяснение: ZAZ Sens купили не для Патрульной полиции. Их нередко использует Полиция охраны, например. Тем более, что вместе с Сенсами приобрели и 15 180-сильных Skoda Superb 1,8 TSI по 663 тыс. гривен за штуку.
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 Теги: ЗАЗ Сенс, полиция

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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