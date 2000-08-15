Раздел: Авто
В Киеве сфотографировали мощнейший маслкар
Стоимость автомобиля составляет около 85 тыс. долларов.
В Киеве сфотографировали самый мощный американский мускул-кар современности - Dodge Challenger SRT Demon. Он оснащается 6,2 л двигателем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Купе Challenger SRT Demon было создано специально для драг-рейсинга. Компания Dodge по индивидуальному заказу может сделать одноместный вариант этого мускул-кара.
Из салона этого купе убрано все лишнее, чтобы облегчить его вес. В частности, убрана часть внутренней отделки и шумоизоляции. В результате вес снижен на 90 кг по сравнению со стандартной версией.
Под капотом располагается 6,2 л двигатель V8 Hemi мощностью 808 л. с. на 91-октановом топливе и 840 л.с. на гоночном 100-октановом топливе. Этот мускул-кар проезжает дистанция в четверть мили (402 метра) менее чем за 10 секунд при скорости 225 км/ч.
Читайте также: Aston Martin восстановит выпуск легендарной машины агента 007
Вот такой «зверь» появился в Украине. Это один из самых мощных американских мускул-каров современности. И дорогих. Его цена составляет около 85 тыс. долларов.
В Киеве сфотографировали самый мощный американский мускул-кар современности - Dodge Challenger SRT Demon. Он оснащается 6,2 л двигателем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Купе Challenger SRT Demon было создано специально для драг-рейсинга. Компания Dodge по индивидуальному заказу может сделать одноместный вариант этого мускул-кара.
Из салона этого купе убрано все лишнее, чтобы облегчить его вес. В частности, убрана часть внутренней отделки и шумоизоляции. В результате вес снижен на 90 кг по сравнению со стандартной версией.
Под капотом располагается 6,2 л двигатель V8 Hemi мощностью 808 л. с. на 91-октановом топливе и 840 л.с. на гоночном 100-октановом топливе. Этот мускул-кар проезжает дистанция в четверть мили (402 метра) менее чем за 10 секунд при скорости 225 км/ч.
Читайте также: Aston Martin восстановит выпуск легендарной машины агента 007
Вот такой «зверь» появился в Украине. Это один из самых мощных американских мускул-каров современности. И дорогих. Его цена составляет около 85 тыс. долларов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
503
0
Также советуем посмотреть
- Забавные объявления от соседей с отличным чувством юмора
- В Украине нашли место для создания пантеона героев
- В Украине хотят легализировать перевозки на границу с Крымом
- Эти фотки заставят улыбнуться даже пессимистов
- Проблемы современных людей в прикольных комиксах
- В Хорватии с курьезом открыли почетное консульство Украины
- Потешные собаки, которые не годятся для охраны дома
- Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
- Меркель проинформировала Порошенко о переговорах с Путиным
- Максимум позитива: отличные анекдоты на вечер понедельника
- В Сети посмеялись над постановочной встречей Путина с подростками
- Путина на свадьбе главы МИД Австрии высмеяли меткой карикатурой
- Коли народ стає розумним
- Реакция собаки на запись своего "выступления" насмешила YouTube
- «Утечка мозгов»: Жириновский придумал «способ» остановить трудовую миграцию
- КМДА відхилила проект сучасної розв'язки на Шулявці
- Битва за Арктику и киберпространство
- В "ДНР" и "ЛНР" решили отложить выборы - СМИ
- Забавные гонки: в Берлине выбирали самого быстрого мопса
- Путин понял, что сидит на пороховой бочке
- Забавная реакция котов на отражение в зеркале
- Считанные дни остаются до Дня независимости
- Сеть в восторге от упитанного кота, обожающего стоять на задних лапах
- В Сети высмеяли свадебный подарок Путина главе МИД Австрии
- Судьба русского триллиона
- Пассажирское сообщение уничтожает Кремль
- В Украине стартовало производство артснарядов для ВСУ
- «Князь, где вы шлялись»: в Сети высмеяли российский лайнер, «заблудившийся» в
- Могучей агонии у великой державы не вышло
- Репетицию парада в Киеве высмеяли веселыми фотожабами
Оставьте свой комментарий