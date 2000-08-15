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В Киеве сфотографировали мощнейший маслкар

В Киеве сфотографировали мощнейший маслкар Стоимость автомобиля составляет около 85 тыс. долларов.

В Киеве сфотографировали самый мощный американский мускул-кар современности - Dodge Challenger SRT Demon. Он оснащается 6,2 л двигателем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Купе Challenger SRT Demon было создано специально для драг-рейсинга. Компания Dodge по индивидуальному заказу может сделать одноместный вариант этого мускул-кара.

Из салона этого купе убрано все лишнее, чтобы облегчить его вес. В частности, убрана часть внутренней отделки и шумоизоляции. В результате вес снижен на 90 кг по сравнению со стандартной версией.

Под капотом располагается 6,2 л двигатель V8 Hemi мощностью 808 л. с. на 91-октановом топливе и 840 л.с. на гоночном 100-октановом топливе. Этот мускул-кар проезжает дистанция в четверть мили (402 метра) менее чем за 10 секунд при скорости 225 км/ч.

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Вот такой «зверь» появился в Украине. Это один из самых мощных американских мускул-каров современности. И дорогих. Его цена составляет около 85 тыс. долларов.

В Киеве сфотографировали мощнейший маслкар
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 Теги: Киев, маслкар

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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