Раздел: Авто
Названы самые популярные авто в 2018 году
Определились самые востребованные модели.
В июне текущего года в мире было продано 48 миллионов новых легковых автомобилей, что на 3,2% больше прошлогоднего результата.
Объем продаж в июне вырос на 1,7% и составил 8,2 миллиона единиц, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
Первое место в рейтинге самых популярных моделей на мировом рынке, несмотря на небольшое падение в I полугодии (-0,4%), продолжает удерживать Toyota Corolla – 610 661 машин. На втором месте размещается американский пикап Ford F-Series с ростом на 3,2% - до 536 451 штук. Замыкает тройку Volkswagen Golf с 441 948 проданным автомобилем (+0,8%).
По сравнению с прошлым годом, удалось улучшить свои позиции еще паре моделей Volkswagen: кроссовер Tiguan поднялся с седьмого на шестое место (405 087 экземпляров, +16,3%), а компактный Polo перескочил с десятой строчки на седьмую (375 795 машин, +8,3%).
Хуже всех в январе-июне текущего года продажи идут у Ford Focus – из-за падения на 20,2% модель «скатилась» с девятого места на 14-е. Honda Accord переместилась с 17 на 23 место (-9,0%), а пикап Ram, несмотря на снижение на 8,4%, сумел подняться с 14 на 12 место.
Читайте также: Названы самые популярные кроссоверы 2017 года
Лучшими по динамике стали кроссоверы Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan (+21,9% и +16,3%, соответственно), а также корейская модель Hyundai Elantra, объем продаж которой в июне увеличился на 86,6%, а в январе-июне на 13,3%.
В июне текущего года в мире было продано 48 миллионов новых легковых автомобилей, что на 3,2% больше прошлогоднего результата.
Объем продаж в июне вырос на 1,7% и составил 8,2 миллиона единиц, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
Первое место в рейтинге самых популярных моделей на мировом рынке, несмотря на небольшое падение в I полугодии (-0,4%), продолжает удерживать Toyota Corolla – 610 661 машин. На втором месте размещается американский пикап Ford F-Series с ростом на 3,2% - до 536 451 штук. Замыкает тройку Volkswagen Golf с 441 948 проданным автомобилем (+0,8%).
По сравнению с прошлым годом, удалось улучшить свои позиции еще паре моделей Volkswagen: кроссовер Tiguan поднялся с седьмого на шестое место (405 087 экземпляров, +16,3%), а компактный Polo перескочил с десятой строчки на седьмую (375 795 машин, +8,3%).
Хуже всех в январе-июне текущего года продажи идут у Ford Focus – из-за падения на 20,2% модель «скатилась» с девятого места на 14-е. Honda Accord переместилась с 17 на 23 место (-9,0%), а пикап Ram, несмотря на снижение на 8,4%, сумел подняться с 14 на 12 место.
Читайте также: Названы самые популярные кроссоверы 2017 года
Лучшими по динамике стали кроссоверы Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan (+21,9% и +16,3%, соответственно), а также корейская модель Hyundai Elantra, объем продаж которой в июне увеличился на 86,6%, а в январе-июне на 13,3%.
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