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Раздел: Авто  
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В Египте создали уникальный эко-автомобиль

В Египте создали уникальный эко-автомобильСтуденты создали транспортное средство в рамках своего выпускного проекта.

В Египте студенты-выпускники предложили новый вид эко-транспорта. Работать он будет за счет сжатого кислорода. Это означает, что окружающей среде такое авто не навредит. Кроме того, значительных затрат для обслуживания транспортное средство не требует.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vlasti.net.

Группа египетских студентов спроектировала транспортное средство, которое, как они утверждают, будет бороться с повышением цен на энергоносители и побуждать людей переходить на чистую энергию. Так, новое чотириколесне авто будет работает исключительно за счет воздуха.

Студенты-бакалавры, создали транспортное средство в рамках своего выпускного проекта в университете Хельвана, что недалеко от Каира. Автомобиль рассчитан на перевозку исключительно одного человека, то есть водителя. Работает инновационное транспортное средство на сжатом кислороде, который находится в спецбалонах. Поэтому автомобиль уже прозвали «воздушным».

«Наш транспортное средство может достигать скорость 40 километров в час и 30 километров в час, перед новой заправкой. На создания такого авто необходимо примерно 1008 долларов США», - рассказал Махмуд Яссер, один из изобретателей.

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По их словам, автомобиль, который не требует бензина, не нужно охлаждать, как это бывает с обычными авто. Сейчас команда ищет спонсоров, которые могли бы оплатить массовое производство эко-авто и их дальнейшее совершенствование.
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 Теги: Египет, эко-автомобиль

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Вчера, 23:57 » Автор: Едгар Букмирза
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