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Раздел: Авто  
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Руководство Ford поделилось амбициозными планами

Руководство Ford поделилось амбициозными планами В ближайшее время будет представлено 9 автомобилей.

Ford в ближайшие несколько лет разработает и выпустит на рынок 9 совершенно новых моделей. Такое заявление в своем интервью сделал исполнительный вице-президент американского автогиганта Хуа Тай-Танг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Как известно, в США и в некоторых других странах Ford планирует свести до минимума свое присутствие в сегменте седанов, так как спрос на них постоянно снижается. Вместо них один из старейших автопроизводителей в мире хочет сосредоточиться на производстве кроссоверов, внедорожников и пикапов. Т.е. на тех моделях, которые продаются лучше всего.

Но по словам Тай-Танга, названия некоторых седанов не исчезнут из продукции компании Ford. Их могут получить совершенно новые модели – не седаны.

На данный момент американский автогигант уже анонсировал несколько своих новинок. Это Bronco, Focus Active и Ranger. Они появятся относительно скоро. А в 2023 году на рынок выйдет компактный кроссовер, построенный на базе Bronco. Про остальные «фордовские» новинки можно пока только гадать. По слухам, среди них будет хэтчбек с повышенной проходимостью для конкуренции с Subaru Outback.

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Уверены, что все новые модели Ford будут в той или иной мере электрифицированы. Эта компания уже взяла курс на «зеленые» технологии. В ближайшие годы Ford планирует инвестировать 4,5 млрд. долларов в разработку и выпуск электромобилей. По материалам Carscoops.com
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 Теги: Ford, планы

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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