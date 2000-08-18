Раздел: Авто
Руководство Ford поделилось амбициозными планами
В ближайшее время будет представлено 9 автомобилей.
Ford в ближайшие несколько лет разработает и выпустит на рынок 9 совершенно новых моделей. Такое заявление в своем интервью сделал исполнительный вице-президент американского автогиганта Хуа Тай-Танг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Как известно, в США и в некоторых других странах Ford планирует свести до минимума свое присутствие в сегменте седанов, так как спрос на них постоянно снижается. Вместо них один из старейших автопроизводителей в мире хочет сосредоточиться на производстве кроссоверов, внедорожников и пикапов. Т.е. на тех моделях, которые продаются лучше всего.
Но по словам Тай-Танга, названия некоторых седанов не исчезнут из продукции компании Ford. Их могут получить совершенно новые модели – не седаны.
На данный момент американский автогигант уже анонсировал несколько своих новинок. Это Bronco, Focus Active и Ranger. Они появятся относительно скоро. А в 2023 году на рынок выйдет компактный кроссовер, построенный на базе Bronco. Про остальные «фордовские» новинки можно пока только гадать. По слухам, среди них будет хэтчбек с повышенной проходимостью для конкуренции с Subaru Outback.
Читайте также: Эксперт рассказал, как защитить машину от затопления
Уверены, что все новые модели Ford будут в той или иной мере электрифицированы. Эта компания уже взяла курс на «зеленые» технологии. В ближайшие годы Ford планирует инвестировать 4,5 млрд. долларов в разработку и выпуск электромобилей. По материалам Carscoops.com
Ford в ближайшие несколько лет разработает и выпустит на рынок 9 совершенно новых моделей. Такое заявление в своем интервью сделал исполнительный вице-президент американского автогиганта Хуа Тай-Танг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Как известно, в США и в некоторых других странах Ford планирует свести до минимума свое присутствие в сегменте седанов, так как спрос на них постоянно снижается. Вместо них один из старейших автопроизводителей в мире хочет сосредоточиться на производстве кроссоверов, внедорожников и пикапов. Т.е. на тех моделях, которые продаются лучше всего.
Но по словам Тай-Танга, названия некоторых седанов не исчезнут из продукции компании Ford. Их могут получить совершенно новые модели – не седаны.
На данный момент американский автогигант уже анонсировал несколько своих новинок. Это Bronco, Focus Active и Ranger. Они появятся относительно скоро. А в 2023 году на рынок выйдет компактный кроссовер, построенный на базе Bronco. Про остальные «фордовские» новинки можно пока только гадать. По слухам, среди них будет хэтчбек с повышенной проходимостью для конкуренции с Subaru Outback.
Читайте также: Эксперт рассказал, как защитить машину от затопления
Уверены, что все новые модели Ford будут в той или иной мере электрифицированы. Эта компания уже взяла курс на «зеленые» технологии. В ближайшие годы Ford планирует инвестировать 4,5 млрд. долларов в разработку и выпуск электромобилей. По материалам Carscoops.com
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
257
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки людей, знающих толк в разочарованиях
- Парень нашел забавный способ «развести» интернет-мошенника
- В Киеве совершено нападение на кредитное учреждение
- Семейные портреты, способные вызвать приступ смеха
- РФ заблокировала доступ в украинские порты Азовского моря
- Нелепые лайфхаки от настоящих лентяев
- Директору НАБУ готовят подозрения
- Колоритные посетители супермаркетов в уморительных фотках
- Забавные фотки котов, которым плевать на законы физики
- Убийство Бабченко: подозреваемый сознался в содеянном - СМИ
- Чому зараз не можна виганяти Гройсмана
- Маразм крепчает: российский депутат предложил одеть школьников в форму Красной
- Елизавета II стала героиней забавных мемов
- "Исчерпал себя": формат переговоров по Донбассу могут изменить - СМИ
- Мир разучился называть вещи своими именами
- В НАБУ назвали число взяточников, скрывающихся за границей
- Російська «атомна бомба» і український шоубіз
- Путин украсил "изделия №2", выпущенные к годовщине войны с Грузией
- 19-20 августа 1991 года: как это было
- 19 серпня 1991 року: було страшно і весело
- Поклонницы Путина насмешили очередным посланием американцам
- Объединенные силы объяснили свое продвижение в "серой зоне" Донбасса
- Порошенко може накласти вето на валютну стабільність
- Путін на весіллі: європейці змінюють тактику
- В России устроили народные гуляния из-за укладки асфальта
- О промполитике и метафизике
- Фотка вальяжного кота-толстяка стала «вирусной»
- Нашу партію увесь час з кимось «женять»
- Производители туалетной бумаги подсказали россиянам "рецепт" экономии
- Российская власть вычеркнула детей из своего сознания
Оставьте свой комментарий