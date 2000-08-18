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Раздел: Авто  
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Стало известно, как будет называться новая модель Renault

Стало известно, как будет называться новая модель Renault Название рассекретило отделение марки.

Официальная премьера нового кроссовера С-сегмента состоится в рамках международного автосалона уже 29 августа. Новинка получила название Renault Arkana, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Данное имя образовано от латинского Arcanum, что в переводе означает «тайна».

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Новинка пополнит линейку C-SUV Renault, которая на данный момент представлена моделями Duster, Kaptur, Koleos и Sandero Stepway.
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 Теги: Renault, название

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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