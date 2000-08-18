Раздел: Авто
На трассе в Нюрбургринге заметили новую модель Mercedes
Новая версия получила ряд значительных изменений.
Компания Mercedes решила представить новую версию родстера, построенную на базе купе Mercedes‐AMG GT, получит переработанный дизайн с аэродинамическим обвесом, оригинальные бампера и выхлопную систему по центру автомобиля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На знаменитой трассе в Нюрбургринге начался активный тест новой версии родстера от компании Mercedes‐AMG. Немецкий концерн готовит новую модель с открытым верхом GT R Roadster, построенную на базе уже известного нам спортивного купе GT.
Дело в том, что купе предлагается сейчас в четырёх модификациях, включая топовую версию GT R, однако версия с открытым верхом пока лишена самой «заряженной» комплектации, но уже в скором времени это может измениться. Сейчас инженеры проводят дорожные испытания уже предсерийной версии спортивного двухместного кабриолета, который наверняка будет называться никак иначе, как Mercedes‐AMG GT R Roadster.
Вероятнее всего, новинка готовится в противовес скорой презентации родстера BMW Z4, а также спортивного купе Toyota Supra.
Информации о будущей новинке пока очень мало, но учитывая то, что модель с открытым верхом полностью повторяет комплектации купе, то и самая «заряженная» версия не должна принести неожиданностей. Под капотом можно ожидать 585 «лошадок» и 700 Нм крутящего момента.
Также модель будет отличаться большим количеством деталей из углепластикового волокна, титановой выхлопной системой, пересмотренной подвеской с регулируемыми амортизаторами, с мягкой откидывающейся крышей.
Помимо этого ожидается скорый рестайлинг всей линейки Mercedes-AMG GT, после которого модель может прибавить до 15-30 лошадиных сил во всех комплектациях. Поэтому новая версия с открытым верхом может перешагнуть отметку в 600 лошадиных сил.
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К сожалению, сейчас в компании не приводят сроки появления новинки, а также ее стоимость. Судя по всему, презентацию можно будет ожидать в рамках Франкфуртского или Парижского автосалона, в сентябре или октябре текущего года соответственно.
Компания Mercedes решила представить новую версию родстера, построенную на базе купе Mercedes‐AMG GT, получит переработанный дизайн с аэродинамическим обвесом, оригинальные бампера и выхлопную систему по центру автомобиля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На знаменитой трассе в Нюрбургринге начался активный тест новой версии родстера от компании Mercedes‐AMG. Немецкий концерн готовит новую модель с открытым верхом GT R Roadster, построенную на базе уже известного нам спортивного купе GT.
Дело в том, что купе предлагается сейчас в четырёх модификациях, включая топовую версию GT R, однако версия с открытым верхом пока лишена самой «заряженной» комплектации, но уже в скором времени это может измениться. Сейчас инженеры проводят дорожные испытания уже предсерийной версии спортивного двухместного кабриолета, который наверняка будет называться никак иначе, как Mercedes‐AMG GT R Roadster.
Вероятнее всего, новинка готовится в противовес скорой презентации родстера BMW Z4, а также спортивного купе Toyota Supra.
Информации о будущей новинке пока очень мало, но учитывая то, что модель с открытым верхом полностью повторяет комплектации купе, то и самая «заряженная» версия не должна принести неожиданностей. Под капотом можно ожидать 585 «лошадок» и 700 Нм крутящего момента.
Также модель будет отличаться большим количеством деталей из углепластикового волокна, титановой выхлопной системой, пересмотренной подвеской с регулируемыми амортизаторами, с мягкой откидывающейся крышей.
Помимо этого ожидается скорый рестайлинг всей линейки Mercedes-AMG GT, после которого модель может прибавить до 15-30 лошадиных сил во всех комплектациях. Поэтому новая версия с открытым верхом может перешагнуть отметку в 600 лошадиных сил.
Читайте также: Стало известно, как будет называться новая модель Renault
К сожалению, сейчас в компании не приводят сроки появления новинки, а также ее стоимость. Судя по всему, презентацию можно будет ожидать в рамках Франкфуртского или Парижского автосалона, в сентябре или октябре текущего года соответственно.
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