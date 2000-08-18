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Раздел: Авто  
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На трассе в Нюрбургринге заметили новую модель Mercedes

На трассе в Нюрбургринге заметили новую модель Mercedes Новая версия получила ряд значительных изменений.

Компания Mercedes решила представить новую версию родстера, построенную на базе купе Mercedes‐AMG GT, получит переработанный дизайн с аэродинамическим обвесом, оригинальные бампера и выхлопную систему по центру автомобиля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

На знаменитой трассе в Нюрбургринге начался активный тест новой версии родстера от компании Mercedes‐AMG. Немецкий концерн готовит новую модель с открытым верхом GT R Roadster, построенную на базе уже известного нам спортивного купе GT.

Дело в том, что купе предлагается сейчас в четырёх модификациях, включая топовую версию GT R, однако версия с открытым верхом пока лишена самой «заряженной» комплектации, но уже в скором времени это может измениться. Сейчас инженеры проводят дорожные испытания уже предсерийной версии спортивного двухместного кабриолета, который наверняка будет называться никак иначе, как Mercedes‐AMG GT R Roadster.

Вероятнее всего, новинка готовится в противовес скорой презентации родстера BMW Z4, а также спортивного купе Toyota Supra.

Информации о будущей новинке пока очень мало, но учитывая то, что модель с открытым верхом полностью повторяет комплектации купе, то и самая «заряженная» версия не должна принести неожиданностей. Под капотом можно ожидать 585 «лошадок» и 700 Нм крутящего момента.

Также модель будет отличаться большим количеством деталей из углепластикового волокна, титановой выхлопной системой, пересмотренной подвеской с регулируемыми амортизаторами, с мягкой откидывающейся крышей.

Помимо этого ожидается скорый рестайлинг всей линейки Mercedes-AMG GT, после которого модель может прибавить до 15-30 лошадиных сил во всех комплектациях. Поэтому новая версия с открытым верхом может перешагнуть отметку в 600 лошадиных сил.

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К сожалению, сейчас в компании не приводят сроки появления новинки, а также ее стоимость. Судя по всему, презентацию можно будет ожидать в рамках Франкфуртского или Парижского автосалона, в сентябре или октябре текущего года соответственно.
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 Теги: Mercedes, родстер

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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