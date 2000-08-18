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Раздел: Авто  
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Украинским чиновникам разрешили покупать дорогие авто

Украинским чиновникам разрешили покупать дорогие авто Кабмин отменил предыдущее ограничение.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании отменил использование граничных сумм расходов при приобретении легковых автомобилей для государственных органов, учреждений и организаций, которые содержатся за счет государственного бюджета, в рамках проектов международной технической помощи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Такое решение правительство приняло без обсуждения на заседании сегодня, 22 августа.

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Напомним, в 2008 году Кабмин запретил чиновникам покупать машины дороже 12 тысяч долларов.
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 Теги: Кабмин, автомобили

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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