Раздел: Авто
Украинским чиновникам разрешили покупать дорогие авто
Кабмин отменил предыдущее ограничение.
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании отменил использование граничных сумм расходов при приобретении легковых автомобилей для государственных органов, учреждений и организаций, которые содержатся за счет государственного бюджета, в рамках проектов международной технической помощи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Такое решение правительство приняло без обсуждения на заседании сегодня, 22 августа.
Читайте также: Volvo V60 получил интересный вариант тюнинга
Напомним, в 2008 году Кабмин запретил чиновникам покупать машины дороже 12 тысяч долларов.
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании отменил использование граничных сумм расходов при приобретении легковых автомобилей для государственных органов, учреждений и организаций, которые содержатся за счет государственного бюджета, в рамках проектов международной технической помощи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Такое решение правительство приняло без обсуждения на заседании сегодня, 22 августа.
Читайте также: Volvo V60 получил интересный вариант тюнинга
Напомним, в 2008 году Кабмин запретил чиновникам покупать машины дороже 12 тысяч долларов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
710
0
Также советуем посмотреть
- Сводка ООС: 24 обстрела, один погибший
- Улыбнитесь: подборка отличных анекдотов на вечер
- Забавные фотки женщин, позабывших о скромности
- Казусы, на которые способны лишь «усердные» коммунальщики
- Россия меняет тактику действий, - глава СБУ
- Комиксы от этой художницы наверняка оценят все девушки
- Скандальное решение: переселенцам в Украине запретили голосовать
- Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
- Посольство Украины требует от Британии наказать пропагандиста Филипса
- Пять минут позитива: свежая подборка уморительных твитов
- Американский сторонник «Л/ДНР» насмешил критикой политики Путина
- Упитанный политик развеселил мир нелепым ударом по мячу
- "Мимишность" зашкаливает: бездомный пес научился покупать сосиски
- О неодолимом желании увидеть себя в эфире
- Геймер упал в канализацию, получил перелом, однако не перестал играть
- Вселенский патриарх отложил рассмотрение вопроса автокефалии Украинской церкви
- Сеть насмешили медали Путина за Крымский мост
- «Нормандский формат» не поможет
- Мечта сбылась: американка подстроила арест матери на ее 93-й день рождения
- На Донбассе подорвали четыре БМП боевиков
- До свидания, Роттердам+
- Или крестик, или трусы
- Салют из мороженого: жители Минска «сражались» за бесплатные сладости
- Инвестируй в США, спасай Украину
- На украинских курортах отели заполнены на 100%
- В чем главная разница между Россией и Украиной
- Реакция собаки на необычную игрушку повеселила YouTube
- Деякі уявлення про позитив
- Фанера и гвозди: Сеть потешается над новым российским роботом
- 27 лет независимости: приключения гривны
Оставьте свой комментарий