Раздел: Авто
На украинском рынке появилась новая модель МАЗ
Максимальная допустимая масса самосвала составляет почти 45 тонн.
На украинский рынок начались поставки новой белорусской техники - самосвалов МАЗ-6516С9-521-005 (с задней разгрузкой), которые предназначены для перевозки различных сыпучих грузов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Самосвал МАЗ-6516С9-521-005 - новое предложение рынка экологического стандарта Евро-5. Самосвал оснащается 420-сильным двигателем ЯМЗ-653.10 и 16-ступенчатой механической коробкой передач ZF 16S2525T. Платформа имеет подогрев.
Основные характеристики данного самосвала: колесная формула - 8 × 4, грузоподъемность - 28500 кг; Объем кузова - 21 м.куб; Максимальная допустимая масса автомобиля - 44800 кг.
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Особенности комплектации автосамосвала: ПБС; задний бампер; боковое защитное устройство; задние смотровые окна кабины 300-литровый топливный бак; буксирный прибор - евросцепка. Максимальная скорость - 85 км/ч (с ограничителем).
На украинский рынок начались поставки новой белорусской техники - самосвалов МАЗ-6516С9-521-005 (с задней разгрузкой), которые предназначены для перевозки различных сыпучих грузов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Самосвал МАЗ-6516С9-521-005 - новое предложение рынка экологического стандарта Евро-5. Самосвал оснащается 420-сильным двигателем ЯМЗ-653.10 и 16-ступенчатой механической коробкой передач ZF 16S2525T. Платформа имеет подогрев.
Основные характеристики данного самосвала: колесная формула - 8 × 4, грузоподъемность - 28500 кг; Объем кузова - 21 м.куб; Максимальная допустимая масса автомобиля - 44800 кг.
Читайте также: Украинским чиновникам разрешили покупать дорогие авто
Особенности комплектации автосамосвала: ПБС; задний бампер; боковое защитное устройство; задние смотровые окна кабины 300-литровый топливный бак; буксирный прибор - евросцепка. Максимальная скорость - 85 км/ч (с ограничителем).
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