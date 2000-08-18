Раздел: Авто
Hyundai создаст конкурента «Лэнд Крузеру»
Внедорожник Hyundai будет на несколько сантиметров длинее Land Cruiser.
Компания Hyundai рассматривает возможность выпуска полноразмерного внедорожника, который на рынках Австралии, Ближнего Востока и Северной Америки будет конкурировать с Toyota Land Cruiser. В модельном ряду корейской марки машина расположится на ступеньку выше восьмиместного Palisade.
Об этом пишет Хроника.инфо.
По данным австралийского сайта Car Sales, большой внедорожник Hyundai будет на несколько сантиметров длинее Land Cruiser. Однако в отличие от последнего, который в своей основе имеет рамную конструкцию, корейский внедорожник, вероятно, получит несущий кузов.
Официальной информации о гамме силовых установок нет. Наиболее вероятными вариантами считают 3,3-литровую твин-турбо «шестерку» от Kia Stinger (370 сил и 510 Нм момента) и пятилитровый 413-сильный «атмосферник» от Genesis G90. На некоторых рынках также могут быть доступны модификации внедорожника с дизельными двигателями.
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Предвестник серийного Hyundai Palisade - концепт-кар HDC-2 Grandmaster - дебютировал в начале июня на региональном автосалоне в Пусане. Прототип отличался огромными размерами, большой хромированной решеткой радиатора, которая визуально объединена с ходовыми огнями в углах капота, и вертикальной оптикой спереди и сзади.
Компания Hyundai рассматривает возможность выпуска полноразмерного внедорожника, который на рынках Австралии, Ближнего Востока и Северной Америки будет конкурировать с Toyota Land Cruiser. В модельном ряду корейской марки машина расположится на ступеньку выше восьмиместного Palisade.
Об этом пишет Хроника.инфо.
По данным австралийского сайта Car Sales, большой внедорожник Hyundai будет на несколько сантиметров длинее Land Cruiser. Однако в отличие от последнего, который в своей основе имеет рамную конструкцию, корейский внедорожник, вероятно, получит несущий кузов.
Официальной информации о гамме силовых установок нет. Наиболее вероятными вариантами считают 3,3-литровую твин-турбо «шестерку» от Kia Stinger (370 сил и 510 Нм момента) и пятилитровый 413-сильный «атмосферник» от Genesis G90. На некоторых рынках также могут быть доступны модификации внедорожника с дизельными двигателями.
Читайте также: BMW создаст конкурента самому доступному электрокару Tesla
Предвестник серийного Hyundai Palisade - концепт-кар HDC-2 Grandmaster - дебютировал в начале июня на региональном автосалоне в Пусане. Прототип отличался огромными размерами, большой хромированной решеткой радиатора, которая визуально объединена с ходовыми огнями в углах капота, и вертикальной оптикой спереди и сзади.
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