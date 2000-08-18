Раздел: Авто
Названы самые популярные в 2018 году компактные авто
Топ-10 самых популярных компактных авто в мире.
Известно, что глобальным рынком новых автомобилей правят кроссоверы: в первом полугодии на планете продали 13,2 миллиона «сувов»: это на 12% больше прошлогоднего показателя!
Тем не менее, списывать со счетов компактные авто В-класса, которые остаются значимыми игроками автопрома, не стоит, пишет Хроника.инфо со ссылкой на auto.ria.
Рынок не таких уж и маленьких машин за полгода также вырос, пусть и на более скромные 4%, составив почти 5 миллионов проданных экземпляров.
Вооружившись статистикой бюро Focus2move, мы решили рассказать о десятке самых популярных из них. Представляем вам 10 компактов-бестселлеров первого полугодия 2018-го.
10 место Citroen C3
Количество продаж: 136 328 шт.
Открывает список самых популярных компактов мира Citroen C3, который по итогам полугодия оказался на 10 месте еще и в списке наиболее продаваемых авто Европы. Причем, в том рейтинге в учет брались машины всех классов и мастей. Редакция AUTO.RIA познакомилась с Citroen C3 2018 модельного года еще в конце прошлого года в рамках тест-драйва. Первое, что бросилось в глаза, это свежий, современный стиль машины. Автопроизвоитель явно намерен увеличить продажи компакта, отказавшись от колобкоподобного кузова. Помогает не очень: несмотря на попытки усилить позиции авто на рынке, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мировые продажи C3 отскочили на 1,4%. И тем не менее, машине удалось обосноваться на 10-й позиции глобального рейтинга, опередив множество сильных соперников.
9 место Maruti Dzire
Количество продаж: 140 441 шт.
А эта диковинка родом из Индии показала самый внушительный рост продаж из всего сегодняшнего списка авто. За пол года популярность компактного седана выросла на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым удачным месяцем для модели стал июнь, когда продажи авто взлетели на 103%. Поднять Maruti Dzire на 9 строчку рейтинга сумел рынок Индии, притом, абсолютно самостоятельно. Машинка производится там совместно с Suzuki и построена на базе Swift. В оснащение компакту предлагают всего два мотора - 1,3-литровый бензиновый и 1,2-литровый дизельный агрегат. Трансмиссия, в обоих случаях, будет 5-ступенчатой механической.
8 место Hyundai i20
Количество продаж: 141 948 шт.
Успех компакта Hyundai i20 на мировой арене можно назвать парадоксальным: за 10 лет производства машина всего один раз меняла поколение. Однако в феврале этого года автопроизводитель не поленился провести заметный рестайлинг и содеянное быстро принесло плоды. Продажи обновленной версии положительно повлияли на динамику, но лишь на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но все же i20 стал куда симпатичным и современным: дизайн подогнали под последние тренды автопроизводителя, салон обустроили новой мультимедийкой с 7-дюймовым сенсорным экраном, да и электронных помощников из фирменного списка SmartSense для малютки не пожалели.
7 место Honda Fit
Количество продаж: 148 204 шт.
Хэтч Honda Fit, более известный на украинском рынке как Honda Jazz, за полугодие потерял несущественные 0,4% клиентов. В то же время, продажи машины набирают обороты - в июне реализация компакта улучшилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и перевалила за отметку в 30 000 проданных авто за месяц. Отметим, что третье поколение модели сделало заметный шаг в сторону прогресса и на голову выросло по сравнению с предыдущей версией авто. Сейчас это один из самых технически продвинутых представителей В-класса. Упор при его разработке делался и на безопасность. Как результат, в 2015 году эксперты EuroNCAP назвали Fit/Jazz самой безопасной моделью сегмента.
6 место Renault Captur
Количество продаж: 149 011 шт.
Если закрыть глаза на ошеломительный ажиотаж вокруг вышеупомянутого Maruti Dzire, продажи Renault Captur в первом полугодии 2018-го стали самыми заметными по своей динамике - интерес вырос на 12,8%. Автомобиль обновился в начале этого года и, судя по всему, перемены пошли ему только на пользу. Автопроизводитель, впрочем, провел рестайлинг весьма осторожно: дизайн новинки изменился, но не радикально, а линейка агрегатов вовсе осталась прежней. Вместо этого в Renault пересмотрели внутреннее убранство Captur и отреагировали на замечания клиентов насчет качества материалов и сборки. Теперь интерьер машины стала куда презентабельные, тем более, что «Каптюр» дополнительно получил совсем уж вычурную версию Initiale Paris.
5 место Peugeot 208
Количество продаж: 166 887 шт.
Компактный Peugeot 208 - один из любимцев европейского рынка: в Старом свете его почитают и не стесняются покупать, несмотря на то, что обновлений машина не видела довольно давно. И все же интерес к авто не угасает и, более того, показывает положительную динамику. Пускай и на скромные 2%. К слову, в компании анонсировали новую версию Peugeot 208. Речь идет о полностью электрическом варианте хэтчбека, который должен, по задумке представителей Peugeot, подтянуть целый эшелон приверженцев «зеленых» технологий к дилерским центрам бренда. Известно, что электрический Peugeot 208 сможет проехать на полностью заряженных аккумуляторах порядка 300 километров. В продажу такую машину обещали запустить еще до конца года.
4 место Toyota Yaris
Количество продаж: 198 234 шт.
Toyota Yaris не меняет своего положения в рейтинге самых продаваемых компактов мира уже третий год! По результатам 2017-го, да и 2016 года, «Ярис» находился на 4 строчке, однако в ближайшие месяцы его положение в данном списке может немного измениться. Дело в том, что разрыв по количеству продаж между японским компактом и следующим хэтчбеком в данном рейтинге (обойдемся без спойлеров) не так велик. Однако, в отличие от преследуемой модели, продажи Yaris растут - за пол года он прибавил число клиентов на 5,6%. Повышенный интерес к малышу очевиден: в том году компания выкатила обновленную версию хэтчбека, притом, на новшества разработчики не скупились: в рамках «предвыборной кампании» представители бренда говорили, что обновленная модель имеет 900 различий с предыдущей машиной. Пересчитать их мы попытались в рамках тест-драйва.
3 место Ford Fiesta
Количество продаж: 218 674 шт.
Тройка самых популярных компактов мира несокрушима не первый год, однако именно модели Ford Fiesta расслабляться не стоит «благодаря» наступающему на пятки Toyota Yaris. К тому же, за последние 6 месяцев продажи Fiesta упали на 5,2%, а это самое заметное проседание из всех моделей нынешнего списка! Примечательно, что интерес к авто теряют именно жители Старого света: в Европе динамика продаж сократилась на 4%. То, что любовь переменчива, известно и без статистики, однако такой «от ворот поворот», признаться, понять сложно. Дело в том, что примерно год назад автопроизводитель выкатил абсолютно новое, восьмое поколение Ford Fiesta. Несмотря на то, что наше знакомство с новинкой оказалось весьма теплым (хоть и проходило в мае под снегом), завидной популярности на глобальном рынке машина так и не сыскала.
2 место Renault Clio
Количество продаж: 226 041 шт.
Если кому и под силам личным примером подтвердить пословицу «старый конь борозды не испортит», так это Renault Clio. Компакт нынешнего поколения выпускается без малого 6 лет, а его ближайшее обновление провели в 2016-м. И тем не менее, Clio продолжает набирать популярность! Динамика его продаж пусть невелика (+2,6%), зато и высоких позиций в общем рейтинге модель не теряет. К слову, в ближайшем будущем автопроизводитель намерен подкрепить интерес к машине и укрепить ее позиции в лидерской тройке. Так, уже в этом году состоится презентация совершенно нового, пятого поколения Renault Clio: публичная презентация должна пройти осенью в рамках Парижского автосалона. Но вот на результаты продаж модели в этом году новинка никак не повлияет, поскольку на прилавках она появится лишь в 2019-м.
Читайте также: Названы самые популярные авто в 2018 году
1 место Volkswagen Polo
Количество продаж: 375 590 шт.
А вот кому не следует переживать из-за своих позиций, так это нынешнему лидеру, который не первый год является самым популярным автомобилем В-класса в мире. Третий по динамике продаж, первый по их количеству, Polo установил еще и самый большой отрыв от своего ближайшего преследователя. Примечательно, что если в большинстве случаев наиболее благодарным рынком для компактов является Европа, в случае с Polo все немного иначе. Здесь его продажи за первое полугодие просели на 3,6% и составили 161 157 штук. Следовательно, больше половины покупателей нового Polo были «жителями мира». Что ж, хорошо это или плохо решить довольно сложно. С уверенностью можно сказать одно: Европа не вытаскивает за уши Volkswagen Polo в угоду мировым продажам, а сам автомобиль - воистину глобальный компакткар.
Известно, что глобальным рынком новых автомобилей правят кроссоверы: в первом полугодии на планете продали 13,2 миллиона «сувов»: это на 12% больше прошлогоднего показателя!
Тем не менее, списывать со счетов компактные авто В-класса, которые остаются значимыми игроками автопрома, не стоит, пишет Хроника.инфо со ссылкой на auto.ria.
Рынок не таких уж и маленьких машин за полгода также вырос, пусть и на более скромные 4%, составив почти 5 миллионов проданных экземпляров.
Вооружившись статистикой бюро Focus2move, мы решили рассказать о десятке самых популярных из них. Представляем вам 10 компактов-бестселлеров первого полугодия 2018-го.
10 место Citroen C3
Количество продаж: 136 328 шт.
Открывает список самых популярных компактов мира Citroen C3, который по итогам полугодия оказался на 10 месте еще и в списке наиболее продаваемых авто Европы. Причем, в том рейтинге в учет брались машины всех классов и мастей. Редакция AUTO.RIA познакомилась с Citroen C3 2018 модельного года еще в конце прошлого года в рамках тест-драйва. Первое, что бросилось в глаза, это свежий, современный стиль машины. Автопроизвоитель явно намерен увеличить продажи компакта, отказавшись от колобкоподобного кузова. Помогает не очень: несмотря на попытки усилить позиции авто на рынке, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мировые продажи C3 отскочили на 1,4%. И тем не менее, машине удалось обосноваться на 10-й позиции глобального рейтинга, опередив множество сильных соперников.
9 место Maruti Dzire
Количество продаж: 140 441 шт.
А эта диковинка родом из Индии показала самый внушительный рост продаж из всего сегодняшнего списка авто. За пол года популярность компактного седана выросла на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым удачным месяцем для модели стал июнь, когда продажи авто взлетели на 103%. Поднять Maruti Dzire на 9 строчку рейтинга сумел рынок Индии, притом, абсолютно самостоятельно. Машинка производится там совместно с Suzuki и построена на базе Swift. В оснащение компакту предлагают всего два мотора - 1,3-литровый бензиновый и 1,2-литровый дизельный агрегат. Трансмиссия, в обоих случаях, будет 5-ступенчатой механической.
8 место Hyundai i20
Количество продаж: 141 948 шт.
Успех компакта Hyundai i20 на мировой арене можно назвать парадоксальным: за 10 лет производства машина всего один раз меняла поколение. Однако в феврале этого года автопроизводитель не поленился провести заметный рестайлинг и содеянное быстро принесло плоды. Продажи обновленной версии положительно повлияли на динамику, но лишь на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но все же i20 стал куда симпатичным и современным: дизайн подогнали под последние тренды автопроизводителя, салон обустроили новой мультимедийкой с 7-дюймовым сенсорным экраном, да и электронных помощников из фирменного списка SmartSense для малютки не пожалели.
7 место Honda Fit
Количество продаж: 148 204 шт.
Хэтч Honda Fit, более известный на украинском рынке как Honda Jazz, за полугодие потерял несущественные 0,4% клиентов. В то же время, продажи машины набирают обороты - в июне реализация компакта улучшилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и перевалила за отметку в 30 000 проданных авто за месяц. Отметим, что третье поколение модели сделало заметный шаг в сторону прогресса и на голову выросло по сравнению с предыдущей версией авто. Сейчас это один из самых технически продвинутых представителей В-класса. Упор при его разработке делался и на безопасность. Как результат, в 2015 году эксперты EuroNCAP назвали Fit/Jazz самой безопасной моделью сегмента.
6 место Renault Captur
Количество продаж: 149 011 шт.
Если закрыть глаза на ошеломительный ажиотаж вокруг вышеупомянутого Maruti Dzire, продажи Renault Captur в первом полугодии 2018-го стали самыми заметными по своей динамике - интерес вырос на 12,8%. Автомобиль обновился в начале этого года и, судя по всему, перемены пошли ему только на пользу. Автопроизводитель, впрочем, провел рестайлинг весьма осторожно: дизайн новинки изменился, но не радикально, а линейка агрегатов вовсе осталась прежней. Вместо этого в Renault пересмотрели внутреннее убранство Captur и отреагировали на замечания клиентов насчет качества материалов и сборки. Теперь интерьер машины стала куда презентабельные, тем более, что «Каптюр» дополнительно получил совсем уж вычурную версию Initiale Paris.
5 место Peugeot 208
Количество продаж: 166 887 шт.
Компактный Peugeot 208 - один из любимцев европейского рынка: в Старом свете его почитают и не стесняются покупать, несмотря на то, что обновлений машина не видела довольно давно. И все же интерес к авто не угасает и, более того, показывает положительную динамику. Пускай и на скромные 2%. К слову, в компании анонсировали новую версию Peugeot 208. Речь идет о полностью электрическом варианте хэтчбека, который должен, по задумке представителей Peugeot, подтянуть целый эшелон приверженцев «зеленых» технологий к дилерским центрам бренда. Известно, что электрический Peugeot 208 сможет проехать на полностью заряженных аккумуляторах порядка 300 километров. В продажу такую машину обещали запустить еще до конца года.
4 место Toyota Yaris
Количество продаж: 198 234 шт.
Toyota Yaris не меняет своего положения в рейтинге самых продаваемых компактов мира уже третий год! По результатам 2017-го, да и 2016 года, «Ярис» находился на 4 строчке, однако в ближайшие месяцы его положение в данном списке может немного измениться. Дело в том, что разрыв по количеству продаж между японским компактом и следующим хэтчбеком в данном рейтинге (обойдемся без спойлеров) не так велик. Однако, в отличие от преследуемой модели, продажи Yaris растут - за пол года он прибавил число клиентов на 5,6%. Повышенный интерес к малышу очевиден: в том году компания выкатила обновленную версию хэтчбека, притом, на новшества разработчики не скупились: в рамках «предвыборной кампании» представители бренда говорили, что обновленная модель имеет 900 различий с предыдущей машиной. Пересчитать их мы попытались в рамках тест-драйва.
3 место Ford Fiesta
Количество продаж: 218 674 шт.
Тройка самых популярных компактов мира несокрушима не первый год, однако именно модели Ford Fiesta расслабляться не стоит «благодаря» наступающему на пятки Toyota Yaris. К тому же, за последние 6 месяцев продажи Fiesta упали на 5,2%, а это самое заметное проседание из всех моделей нынешнего списка! Примечательно, что интерес к авто теряют именно жители Старого света: в Европе динамика продаж сократилась на 4%. То, что любовь переменчива, известно и без статистики, однако такой «от ворот поворот», признаться, понять сложно. Дело в том, что примерно год назад автопроизводитель выкатил абсолютно новое, восьмое поколение Ford Fiesta. Несмотря на то, что наше знакомство с новинкой оказалось весьма теплым (хоть и проходило в мае под снегом), завидной популярности на глобальном рынке машина так и не сыскала.
2 место Renault Clio
Количество продаж: 226 041 шт.
Если кому и под силам личным примером подтвердить пословицу «старый конь борозды не испортит», так это Renault Clio. Компакт нынешнего поколения выпускается без малого 6 лет, а его ближайшее обновление провели в 2016-м. И тем не менее, Clio продолжает набирать популярность! Динамика его продаж пусть невелика (+2,6%), зато и высоких позиций в общем рейтинге модель не теряет. К слову, в ближайшем будущем автопроизводитель намерен подкрепить интерес к машине и укрепить ее позиции в лидерской тройке. Так, уже в этом году состоится презентация совершенно нового, пятого поколения Renault Clio: публичная презентация должна пройти осенью в рамках Парижского автосалона. Но вот на результаты продаж модели в этом году новинка никак не повлияет, поскольку на прилавках она появится лишь в 2019-м.
Читайте также: Названы самые популярные авто в 2018 году
1 место Volkswagen Polo
Количество продаж: 375 590 шт.
А вот кому не следует переживать из-за своих позиций, так это нынешнему лидеру, который не первый год является самым популярным автомобилем В-класса в мире. Третий по динамике продаж, первый по их количеству, Polo установил еще и самый большой отрыв от своего ближайшего преследователя. Примечательно, что если в большинстве случаев наиболее благодарным рынком для компактов является Европа, в случае с Polo все немного иначе. Здесь его продажи за первое полугодие просели на 3,6% и составили 161 157 штук. Следовательно, больше половины покупателей нового Polo были «жителями мира». Что ж, хорошо это или плохо решить довольно сложно. С уверенностью можно сказать одно: Европа не вытаскивает за уши Volkswagen Polo в угоду мировым продажам, а сам автомобиль - воистину глобальный компакткар.
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