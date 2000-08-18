» » Фото нового Chevrolet Prisma "слили" в Сеть
Раздел: Авто  
0

Фото нового Chevrolet Prisma "слили" в Сеть

Фото нового Chevrolet Prisma "слили" в СетьОфициальная премьера «четырехдверки» следующего поколения может состояться в 2019 году.

Седан Chevrolet Prisma актуальной генерации встал на конвейер в 2013 году, его выпускают в Бразилии, «четырехдверка» предназначена для стран Южной Америки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.

Пятидверная версия модели дебютировала на год раньше, хэтч зовется Onix, его производят на том же заводе, что и Призму. И хэтчбек, и седан готовятся к смене поколения, но пока в объективы фотошпионов попадается только «четырехдверка»: снимок закамуфлированной Chevrolet Prisma выложили в Сеть на прошлой неделе, теперь же появились свежие кадры, их распространило бразильское издание Autos Segredos.

В основе нынешних Onix и Prisma лежит «джиэмовская» платформа Gamma, на ней же построены, например, Chevrolet Aveo, Cobalt и Spark. А следующие хэтчбек и седан базируются на новой архитектуре Global Emerging Market (GEM), которая разработана General Motors вместе с китайским концерном SAIC. Ожидается, что после перехода на новую «тележку» Призма окажется крупнее модели предыдущей генерации: длина «четырехдверки» может вырасти с 4 282 мм до примерно 4 400 мм, колесная база – с 2 528 до 2 600 мм. Хэтчбек, вероятно, тоже подрастет, но габариты новой «пятидверки» неизвестны (длина актуального Onix – 3 933 мм, расстояние между осями – те же 2 528 мм).

По предварительным данным, бразильские версии Chevrolet Prisma и Onix получат новую «турботройку» 1.0, мощность которой пока не разглашается. Традиционно для Бразилии мотор будет работать как на бензине, так и на этаноле. Как отмечает портал Autos Segredos, для хэтчбека следующего поколения еще будет предусмотрен безнаддувный вариант литрового двигателя. В других странах Южной Америки «пятидверку» и седан могут предложить с новым бензиновым мотором 1.2, его отдача также неизвестна.

Prisma и Onix текущего поколения в Бразилии доступны с атмосферной «четверкой» 1.4 (98 л.с. на бензине и 106 л.с. на этаноле), работающей в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Хэтчбек еще можно купить с литровым четырехцилиндровым двигателем (78 л.с. на бензине и 80 л.с. на этаноле), укомплектованным 6МКП.

Читайте также: Bugatti планирует выпуск нового гиперкара

Премьера седана и «пятидверки» новой генерации состоится предположительно в следующем году.

Фото нового Chevrolet Prisma "слили" в Сеть
Фото нового Chevrolet Prisma "слили" в Сеть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Chevrolet Prisma, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:25 » Автор: Ирина Шевченко
     308
     0

Похожие новости по теме

Фотошпионы рассекретили дизайн нового седана Chevrolet Фотошпионы рассекретили дизайн нового седана Chevrolet

Ожидается, что официальная премьера рестайлинговой «четырехдверки» Chevrolet состоится в следующем году.

Фото нового Chevrolet Prisma Фото нового Chevrolet Prisma "слили" в Сеть

Ожидается, что модель переведут на платформу, разработанную совместно с китайцами.

В Сеть слили фото нового седана Kia K9 В Сеть слили фото нового седана Kia K9

В Сеть выложили фото закамуфлированной «четырехдверки» K9 новой генерации.

Рассекречен «спортивный» хэтч Chevrolet Onix Effect Рассекречен «спортивный» хэтч Chevrolet Onix Effect

Chevrolet подготовила новую версию бюджетного хэтчбека Onix.

Chevrolet анонсировала бюджетный кроссовер Chevrolet анонсировала бюджетный кроссовер

Chevrolet выпустит несколько недорогих моделей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх