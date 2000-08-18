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Фото нового Chevrolet Prisma "слили" в Сеть
Официальная премьера «четырехдверки» следующего поколения может состояться в 2019 году.
Седан Chevrolet Prisma актуальной генерации встал на конвейер в 2013 году, его выпускают в Бразилии, «четырехдверка» предназначена для стран Южной Америки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
Пятидверная версия модели дебютировала на год раньше, хэтч зовется Onix, его производят на том же заводе, что и Призму. И хэтчбек, и седан готовятся к смене поколения, но пока в объективы фотошпионов попадается только «четырехдверка»: снимок закамуфлированной Chevrolet Prisma выложили в Сеть на прошлой неделе, теперь же появились свежие кадры, их распространило бразильское издание Autos Segredos.
В основе нынешних Onix и Prisma лежит «джиэмовская» платформа Gamma, на ней же построены, например, Chevrolet Aveo, Cobalt и Spark. А следующие хэтчбек и седан базируются на новой архитектуре Global Emerging Market (GEM), которая разработана General Motors вместе с китайским концерном SAIC. Ожидается, что после перехода на новую «тележку» Призма окажется крупнее модели предыдущей генерации: длина «четырехдверки» может вырасти с 4 282 мм до примерно 4 400 мм, колесная база – с 2 528 до 2 600 мм. Хэтчбек, вероятно, тоже подрастет, но габариты новой «пятидверки» неизвестны (длина актуального Onix – 3 933 мм, расстояние между осями – те же 2 528 мм).
По предварительным данным, бразильские версии Chevrolet Prisma и Onix получат новую «турботройку» 1.0, мощность которой пока не разглашается. Традиционно для Бразилии мотор будет работать как на бензине, так и на этаноле. Как отмечает портал Autos Segredos, для хэтчбека следующего поколения еще будет предусмотрен безнаддувный вариант литрового двигателя. В других странах Южной Америки «пятидверку» и седан могут предложить с новым бензиновым мотором 1.2, его отдача также неизвестна.
Prisma и Onix текущего поколения в Бразилии доступны с атмосферной «четверкой» 1.4 (98 л.с. на бензине и 106 л.с. на этаноле), работающей в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Хэтчбек еще можно купить с литровым четырехцилиндровым двигателем (78 л.с. на бензине и 80 л.с. на этаноле), укомплектованным 6МКП.
Читайте также: Bugatti планирует выпуск нового гиперкара
Премьера седана и «пятидверки» новой генерации состоится предположительно в следующем году.
Седан Chevrolet Prisma актуальной генерации встал на конвейер в 2013 году, его выпускают в Бразилии, «четырехдверка» предназначена для стран Южной Америки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
Пятидверная версия модели дебютировала на год раньше, хэтч зовется Onix, его производят на том же заводе, что и Призму. И хэтчбек, и седан готовятся к смене поколения, но пока в объективы фотошпионов попадается только «четырехдверка»: снимок закамуфлированной Chevrolet Prisma выложили в Сеть на прошлой неделе, теперь же появились свежие кадры, их распространило бразильское издание Autos Segredos.
В основе нынешних Onix и Prisma лежит «джиэмовская» платформа Gamma, на ней же построены, например, Chevrolet Aveo, Cobalt и Spark. А следующие хэтчбек и седан базируются на новой архитектуре Global Emerging Market (GEM), которая разработана General Motors вместе с китайским концерном SAIC. Ожидается, что после перехода на новую «тележку» Призма окажется крупнее модели предыдущей генерации: длина «четырехдверки» может вырасти с 4 282 мм до примерно 4 400 мм, колесная база – с 2 528 до 2 600 мм. Хэтчбек, вероятно, тоже подрастет, но габариты новой «пятидверки» неизвестны (длина актуального Onix – 3 933 мм, расстояние между осями – те же 2 528 мм).
По предварительным данным, бразильские версии Chevrolet Prisma и Onix получат новую «турботройку» 1.0, мощность которой пока не разглашается. Традиционно для Бразилии мотор будет работать как на бензине, так и на этаноле. Как отмечает портал Autos Segredos, для хэтчбека следующего поколения еще будет предусмотрен безнаддувный вариант литрового двигателя. В других странах Южной Америки «пятидверку» и седан могут предложить с новым бензиновым мотором 1.2, его отдача также неизвестна.
Prisma и Onix текущего поколения в Бразилии доступны с атмосферной «четверкой» 1.4 (98 л.с. на бензине и 106 л.с. на этаноле), работающей в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Хэтчбек еще можно купить с литровым четырехцилиндровым двигателем (78 л.с. на бензине и 80 л.с. на этаноле), укомплектованным 6МКП.
Читайте также: Bugatti планирует выпуск нового гиперкара
Премьера седана и «пятидверки» новой генерации состоится предположительно в следующем году.
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