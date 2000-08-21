Раздел: Авто
Составлен рейтинг самых надежных и ломающихся б\у авто
Рейтинг составлен для автомобилей в возрасте от 2 до 10 лет.
Немецкие автомобили вполне заслуженно считаются одними из самых надежных и качественных в мире. И это доказано не только отзывами покупателей, но и реальными проверками состояния бывших в употреблении авто, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Так немецкая организация TUV ежегодно проводит обязательный техосмотор автомобилей в Германии, а на основе полученных данных составляет рейтинг надежности машин. Рейтинг составлен для автомобилей в возрасте от 2 до 10 лет.
Итак, лидеры рейтинга TUV 2017.
Самые надежные автомобили:
Mercedes-Benz SLK – 1 место в категории 2-3-летних бу авто
Mercedes-Benz B-Класса (W246) – 1 место среди 4-5-летних авто
Porsche 911 (997) – 1 место в категории 6-7-летних машин
Porsche 911 – 1 место в категории 8-9-летних машин
Porsche 911 - 1 место в категории 10-11-летних машин
Читайте также: Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей. Видео
Какие авто чаще ломаются:
Kia Sportage – самый ломучий автомобиль в категории 2-3-летних машин
Peugeot 206 – худший автомобиль по надежности среди 4-5-леток
Chevrolet Aveo – самый ненадежный авто в возрасте 6–7 лет
Chevrolet Matiz – самая ломучая машина в категории 8-9 лет
Ford Ka – самая ненадежная модель среди 10-11-летних автомобилей.
Немецкие автомобили вполне заслуженно считаются одними из самых надежных и качественных в мире. И это доказано не только отзывами покупателей, но и реальными проверками состояния бывших в употреблении авто, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Так немецкая организация TUV ежегодно проводит обязательный техосмотор автомобилей в Германии, а на основе полученных данных составляет рейтинг надежности машин. Рейтинг составлен для автомобилей в возрасте от 2 до 10 лет.
Итак, лидеры рейтинга TUV 2017.
Самые надежные автомобили:
Mercedes-Benz SLK – 1 место в категории 2-3-летних бу авто
Mercedes-Benz B-Класса (W246) – 1 место среди 4-5-летних авто
Porsche 911 (997) – 1 место в категории 6-7-летних машин
Porsche 911 – 1 место в категории 8-9-летних машин
Porsche 911 - 1 место в категории 10-11-летних машин
Читайте также: Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей. Видео
Какие авто чаще ломаются:
Kia Sportage – самый ломучий автомобиль в категории 2-3-летних машин
Peugeot 206 – худший автомобиль по надежности среди 4-5-леток
Chevrolet Aveo – самый ненадежный авто в возрасте 6–7 лет
Chevrolet Matiz – самая ломучая машина в категории 8-9 лет
Ford Ka – самая ненадежная модель среди 10-11-летних автомобилей.
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