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Раздел: Авто  
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Dacia Sandero нового поколения готовится к дебюту

Dacia Sandero нового поколения готовится к дебютуДебют авто пройдет в 2019 году.

Накануне в интернете появились сведения о новой генерации Dacia Sandero.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.

Мы уже сообщали, что дебют авто пройдет в 2019 году. Предварительные данные содержали информацию о том, что размеры нового авто будут точно такими же, как у Ford Focus или Renault Megane.

Так же нельзя упускать этот положительный факт, что в случае увеличения размера автовладелец ценник поднимать не стал. Dacia Sandero так и будет находиться в бюджетной линейке.

Многие средства массовой информации уже писали, что под капотом автомобиля будут находиться газовые, дизельные и бензиновые силовые установки. Некоторые аналитики уверены, что автопроизводитель предложит своим покупателям и турбодвижок 1.3 TCe, являющиеся совместным трудом альянса концерна Daimler и Renault-Nissan-Mitsubishi.

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В базу машины заложили модульную платформу CMF-B, которую начинили весьма современной электронной начинкой.

Предварительная информация также гласит, что ценник Dacia Sandero будет начинаться от 8 тысяч евро.
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 Теги: Dacia Sandero, дебют

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Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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