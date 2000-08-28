Раздел: Авто
Toyota выведет автопилот на новый уровень
Компания объединяет лучших инженеров для работы над системой.
Четыре компании под крылом Toyota Motor объединят свои усилия, чтобы разработать технологии для появления на улицах машин без водителей: таким автомобилям, например, нужны специальные тормоза и рулевое управление, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Четыре компании из Toyota Motor Corporation - Denso Corp, Aisin Seiki Co, Jtekt Corp и Advics - до конца года учредят совместное предприятие, которое займется разработкой технологий для беспилотных машин.
Фирмы объединят свои усилия, чтобы выпускать необходимые для беспилотного транспорта элементы, например, тормоза и рулевое управление. Как отмечает Reuters, Toyota называет своим главным конкурентом на этом рынке Bosch. Немецкая компания ранее сообщала, что разрабатывает ИИ для робомобилей.
Предприятие, которое учреждает Toyota, будет впервую очередь снабжать свою материнскую компанию. В то же время оно не собирается ограничиваться японским рынком и надеется в будущем сотрудничать с европейскими, американскими и китайскими автопроизводителями.
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Toyota интересуется и другой перспективной для транспорта будущего технологией - водородным топливом. Недавно японская компания представила Beta Truck - фуру с водородным двигателем.
Четыре компании под крылом Toyota Motor объединят свои усилия, чтобы разработать технологии для появления на улицах машин без водителей: таким автомобилям, например, нужны специальные тормоза и рулевое управление, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Четыре компании из Toyota Motor Corporation - Denso Corp, Aisin Seiki Co, Jtekt Corp и Advics - до конца года учредят совместное предприятие, которое займется разработкой технологий для беспилотных машин.
Фирмы объединят свои усилия, чтобы выпускать необходимые для беспилотного транспорта элементы, например, тормоза и рулевое управление. Как отмечает Reuters, Toyota называет своим главным конкурентом на этом рынке Bosch. Немецкая компания ранее сообщала, что разрабатывает ИИ для робомобилей.
Предприятие, которое учреждает Toyota, будет впервую очередь снабжать свою материнскую компанию. В то же время оно не собирается ограничиваться японским рынком и надеется в будущем сотрудничать с европейскими, американскими и китайскими автопроизводителями.
Читайте также: BMW M5 подверглась интересной модификации
Toyota интересуется и другой перспективной для транспорта будущего технологией - водородным топливом. Недавно японская компания представила Beta Truck - фуру с водородным двигателем.
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