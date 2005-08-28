Раздел: Авто
Geely выпустит новую версию модели X3
Юбилейная версия паркетника будет отличаться от обычной.
После года пребывания на рынке, автоконцерн Geely выводит юбилейную серию Vision X3. Особый кроссовер оснастили накладками оранжевого цвета. В таком же цвете выполнены вставки в радиаторной решетке автоновинки. В салоне автоновинки оформление выдержано в серых тонах с все теми же оранжевыми вставками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
По силовой части автомодель наделена полуторалитровым мотором на 105 л.с. В роли трансмиссии предлагается четырехступенчатая коробка-автомат.
Габаритные размеры юбилейной версии Geely Vision X3:
- длина - 4 метра;
- ширина - 1,76 метра;
- высота - 1,59 метра;
- колесная база - 2,48 метра.
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В оснащение салона входит восьмидюймовый сенсорный монитор управления мультимедиа системой, многофункциональное рулевое колесо, система помощи водителю, а также панорамный люк. Кроме этого в комплектацию включены легкосплавные колесные диски на 17 дюймов.
После года пребывания на рынке, автоконцерн Geely выводит юбилейную серию Vision X3. Особый кроссовер оснастили накладками оранжевого цвета. В таком же цвете выполнены вставки в радиаторной решетке автоновинки. В салоне автоновинки оформление выдержано в серых тонах с все теми же оранжевыми вставками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
По силовой части автомодель наделена полуторалитровым мотором на 105 л.с. В роли трансмиссии предлагается четырехступенчатая коробка-автомат.
Габаритные размеры юбилейной версии Geely Vision X3:
- длина - 4 метра;
- ширина - 1,76 метра;
- высота - 1,59 метра;
- колесная база - 2,48 метра.
Читайте также: Легендарный Ferrari продали по рекордной цене
В оснащение салона входит восьмидюймовый сенсорный монитор управления мультимедиа системой, многофункциональное рулевое колесо, система помощи водителю, а также панорамный люк. Кроме этого в комплектацию включены легкосплавные колесные диски на 17 дюймов.
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