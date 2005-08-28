Geely выпустит новую версию модели X3

Похожие новости по теме

Первые фотографии будущей новинки уже просочились в интернет.

Группа Peugeot-Citroen (PSA) готовит к выходу на китайский рынок премиальный внедорожник DS 7 Crossback.

Компания Geely продолжает развивать линейку кроссоверов Vision, которые являются не чем иным, как переделанными хэтчбеками.

Сколько будет стоить автомобиль, и в каких комплектациях выпускаться, пока тоже неизвестно.