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Раздел: Авто  
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Volkswagen пожертвовал Arteon на благотворительность

Volkswagen пожертвовал Arteon на благотворительностьArteon основан на платформе MQB VW. 

Компания Volkswagen пожертвовала совершенно новую 2019 Arteon SEL Premium R-Line на благотворительность во время Pebble Beach Concours d'Elegance.

Мероприятие состоялось в эти выходные.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на auto.today.

«Мы очень рады, что Arteon помог собрать деньги за высококачественные услуги в области здравоохранения через этот благотворительный розыгрыш», - сказал шеф VW Хинрич Дж. Уобек. «Volkswagen гордится тем, что сотрудничал с Pebble Beach Concours d'Elegance и Natividad Foundation в их стремлении повысить планку местного здравоохранения».

Arteon основан на платформе MQB VW и в настоящее время является флагманской моделью автопроизводителя. Он отличается стильным дизайном и оснащен 2,0-литровым двигателем TSI мощностью 268 лошадиных сил. Агрегат соединяется с автоматической коробкой передач с восемью скоростями и в качестве опции доступен с полным приводом 4Motion.

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Доступные уровни отделки включают SE, SEL и SEL Premium. В числе стандартного оснащения 18-дюймовые колесные диски, светодиодные фары, системы Front Assist и Side Assist, задний парковочный ассистент с системой адаптивного управления ходовой частью, в то время как система приборов Digital Cockpit, окружающее освещение, панорамный люк, массаж водительского сидения и аудиосистема Dynaudio предоставляются за дополнительную оплату.
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 Теги: Volkswagen, Arteon, благотворительность

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Сегодня, 22:22 » Автор: Едгар Букмирза
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