Раздел: Авто
Одна из моделей Dacia будет переработана, - СМИ
Модель Sandero может подвергнуться модификации.
По предварительной информации, официальная презентация нового транспортного средства румынского автоконцерна Dacia (подразделение компании Renault) пройдет в начале следующего года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Интересно, что от новой генерации автомобиля ожидается увеличение габаритов до размеров того Renault Megane. При этом стоимость автомобиля останется прежней, то есть около 8 тысяч евро.
Новый Dacia Sandero получит современную архитектуру и силовые агрегаты.
Читайте также: Toyota отказалась от имени Auris
Так, по слухам, в подкапотном пространстве хэтчбэка появится 1,3-литровый турбированный силовой агрегат, который является совместной разработкой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
По предварительной информации, официальная презентация нового транспортного средства румынского автоконцерна Dacia (подразделение компании Renault) пройдет в начале следующего года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Интересно, что от новой генерации автомобиля ожидается увеличение габаритов до размеров того Renault Megane. При этом стоимость автомобиля останется прежней, то есть около 8 тысяч евро.
Новый Dacia Sandero получит современную архитектуру и силовые агрегаты.
Читайте также: Toyota отказалась от имени Auris
Так, по слухам, в подкапотном пространстве хэтчбэка появится 1,3-литровый турбированный силовой агрегат, который является совместной разработкой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
163
0
Также советуем посмотреть
- Чересчур эмоциональные животные в прикольных фотках
- В Кремле отреагировали на разрыв договора о дружбе с Украиной
- Курьезы, которые могли произойти лишь с самыми невезучими
- Россия будет вмешиваться в украинские выборы, - Порошенко
- Забавные фотки питомцев, готовых «помочь» хозяину с работой
- Забавные поступки, на которые способны лишь бабушки
- Лучшие мемы, анекдоты и приколы вторника
- Порошенко готовит ответ на действия Кремля в Азовском море
- Жгучая, как бабуля: McDonald’s посвятил забавную рекламу курочке
- В Генштабе изменили данные о потерях в боях за Иловайск
- Российские изобретатели насмешили «летающим» авто из картона
- Военные рассказали, что повлияло на ситуацию в Иловайске
- «После меня – хоть потоп»: Путин оконфузился с известным выражением
- Хорошая новость: Минфин занял до «получки»
- Соцсети высмеяли опухшего от запоя Царева
- Муженко рассказал, когда РФ начала «большую войну» против Украины
- Озвучено количество убитых российских военных в боях за Иловайск
- В память о Маккейне
- Обстановка в зоне ООС обострилась, - Минобороны
- Кот одним ударом заставил тюленя «капитулировать»
- Стало известно, куда боевики стянули Грады на Донбассе
- Первому сентябрю посвящается
- Умора: Азарова пригласили в роли «эксперта» по украинскому языку
- Оккупанты активизировали подготовку подразделений вблизи Азовского побережья
- Грибов поели: Сеть насмешил проект «российского коллайдера»
- Украина скорбит вместе с США
- Ушел один из тех, на которых держится Америка
- В Верхнеторецком пуля ранила женщину
- Путин повеселил импортной курткой, «замаскированной» под российскую
- СБУ обнародовала «досье» на задержанного «министра культуры ДНР»
Оставьте свой комментарий