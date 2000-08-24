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Раздел: Авто  
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Одна из моделей Dacia будет переработана, - СМИ

Одна из моделей Dacia будет переработана, - СМИ Модель Sandero может подвергнуться модификации.

По предварительной информации, официальная презентация нового транспортного средства румынского автоконцерна Dacia (подразделение компании Renault) пройдет в начале следующего года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Интересно, что от новой генерации автомобиля ожидается увеличение габаритов до размеров того Renault Megane. При этом стоимость автомобиля останется прежней, то есть около 8 тысяч евро.

Новый Dacia Sandero получит современную архитектуру и силовые агрегаты.

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Так, по слухам, в подкапотном пространстве хэтчбэка появится 1,3-литровый турбированный силовой агрегат, который является совместной разработкой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
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 Теги: Dacia, премьера

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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