Раздел: Авто
Tesla готовит к выпуску необычную новинку
Илон Маск рассказал о планах компании.
Как далеко может зайти Тесла в стремлении угодить как можно большему количеству покупателей, предлагая современные электромобили на разный вкус? Мы уже знакомы с бестселлером – Tesla Model S, компактной Model 3 и семейной Model X. Вскоре появится даже грузовик Semi, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Но это еще не все: Tesla всерьез рассматривает вариант с выпуском большого электрического пикапа. Вот что об этом говорит Илон Маск: «Большинство крупных покупателей оценили и полюбили его. Теперь нам нужно закончить производственный проект и построить его, избегая глупых ошибок, допущенных при работе над Model 3. Хочется, чтобы с течением времени все это проходило легче…»
Разумеется, в Tesla все заняты оптимизацией производственного процесса и сокращением расходов. Что, однако, не мешает пользователям Сети фантазировать о возможных новинках компании.
Не успел пикап Тесла появиться на свет, как для него придумали модификацию для кемпинга и экспедиций! Предполагаемые размеры автомобиля позволяют установку вместительной жилой капсулы с необходимым оборудованием.
Читайте также: Одна из моделей Dacia будет переработана, - СМИ
Но, в случае реального дебюта, стоит помнить об ограниченном пробеге электромобиля, зарядить который в лесу или на берегу озера может быть сложно…
Как далеко может зайти Тесла в стремлении угодить как можно большему количеству покупателей, предлагая современные электромобили на разный вкус? Мы уже знакомы с бестселлером – Tesla Model S, компактной Model 3 и семейной Model X. Вскоре появится даже грузовик Semi, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Но это еще не все: Tesla всерьез рассматривает вариант с выпуском большого электрического пикапа. Вот что об этом говорит Илон Маск: «Большинство крупных покупателей оценили и полюбили его. Теперь нам нужно закончить производственный проект и построить его, избегая глупых ошибок, допущенных при работе над Model 3. Хочется, чтобы с течением времени все это проходило легче…»
Разумеется, в Tesla все заняты оптимизацией производственного процесса и сокращением расходов. Что, однако, не мешает пользователям Сети фантазировать о возможных новинках компании.
Не успел пикап Тесла появиться на свет, как для него придумали модификацию для кемпинга и экспедиций! Предполагаемые размеры автомобиля позволяют установку вместительной жилой капсулы с необходимым оборудованием.
Читайте также: Одна из моделей Dacia будет переработана, - СМИ
Но, в случае реального дебюта, стоит помнить об ограниченном пробеге электромобиля, зарядить который в лесу или на берегу озера может быть сложно…
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