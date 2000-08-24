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Раздел: Авто  
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Tesla готовит к выпуску необычную новинку

Tesla готовит к выпуску необычную новинку Илон Маск рассказал о планах компании.

Как далеко может зайти Тесла в стремлении угодить как можно большему количеству покупателей, предлагая современные электромобили на разный вкус? Мы уже знакомы с бестселлером – Tesla Model S, компактной Model 3 и семейной Model X. Вскоре появится даже грузовик Semi, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Но это еще не все: Tesla всерьез рассматривает вариант с выпуском большого электрического пикапа. Вот что об этом говорит Илон Маск: «Большинство крупных покупателей оценили и полюбили его. Теперь нам нужно закончить производственный проект и построить его, избегая глупых ошибок, допущенных при работе над Model 3. Хочется, чтобы с течением времени все это проходило легче…»

Разумеется, в Tesla все заняты оптимизацией производственного процесса и сокращением расходов. Что, однако, не мешает пользователям Сети фантазировать о возможных новинках компании.

Не успел пикап Тесла появиться на свет, как для него придумали модификацию для кемпинга и экспедиций! Предполагаемые размеры автомобиля позволяют установку вместительной жилой капсулы с необходимым оборудованием.

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Но, в случае реального дебюта, стоит помнить об ограниченном пробеге электромобиля, зарядить который в лесу или на берегу озера может быть сложно…
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 Теги: Tesla, новинка

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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