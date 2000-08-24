Раздел: Авто
Фотошпионы рассекретили самый необычный Renault
Renault готовит для Парижского автошоу незаявленную новинку – концепт (имя которого на данный момент неизвестно) роскошного универсала.
Загадочная новинка, щеголяя футуристичным дизайном, попалась в объективы фотошпионов средь бела дня в центре польской столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Польское издание Autogaleria располагает фотографиями загадочного автомобиля.
Также известно, что концепт попался фотошпионам в Варшаве, по-видимому, во время рекламной фотосессии в окружении современных зданий и дорогих бутиков. Очевидцы утверждают, что автомобиль представляет собой полностью рабочий прототип, который самостоятельно передвигался.
Дизайн концепта чем-то напоминает Renault Trezor и продолжает его стилистику в ипостаси большого и комфортного, полностью автономного автомобиля для дальних поездок. Удлиненная колесная база позволяет размышлять о просторном интерьере, а «глухие» боковые панели вместо стекол подтверждают прицел автомобиля на автономную езду.
Читайте также: Фотошпионы рассекретили дизайн нового Renault Arkana
В целом концепт получился предсказуемо футуристичным и, в первую очередь, демонстрирует новый дизайн-язык для всей компании. Так что вскоре мы узнаем, как должны выглядеть все новые автомобили Renault.
Загадочная новинка, щеголяя футуристичным дизайном, попалась в объективы фотошпионов средь бела дня в центре польской столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Польское издание Autogaleria располагает фотографиями загадочного автомобиля.
Также известно, что концепт попался фотошпионам в Варшаве, по-видимому, во время рекламной фотосессии в окружении современных зданий и дорогих бутиков. Очевидцы утверждают, что автомобиль представляет собой полностью рабочий прототип, который самостоятельно передвигался.
Дизайн концепта чем-то напоминает Renault Trezor и продолжает его стилистику в ипостаси большого и комфортного, полностью автономного автомобиля для дальних поездок. Удлиненная колесная база позволяет размышлять о просторном интерьере, а «глухие» боковые панели вместо стекол подтверждают прицел автомобиля на автономную езду.
Читайте также: Фотошпионы рассекретили дизайн нового Renault Arkana
В целом концепт получился предсказуемо футуристичным и, в первую очередь, демонстрирует новый дизайн-язык для всей компании. Так что вскоре мы узнаем, как должны выглядеть все новые автомобили Renault.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
391
0
Также советуем посмотреть
- Боевики обстреливают украинских военных из артиллерии, минометов и танков
- Чересчур эмоциональные животные в прикольных фотках
- В Кремле отреагировали на разрыв договора о дружбе с Украиной
- Курьезы, которые могли произойти лишь с самыми невезучими
- Россия будет вмешиваться в украинские выборы, - Порошенко
- Забавные фотки питомцев, готовых «помочь» хозяину с работой
- Забавные поступки, на которые способны лишь бабушки
- Лучшие мемы, анекдоты и приколы вторника
- Порошенко готовит ответ на действия Кремля в Азовском море
- Жгучая, как бабуля: McDonald’s посвятил забавную рекламу курочке
- В Генштабе изменили данные о потерях в боях за Иловайск
- Российские изобретатели насмешили «летающим» авто из картона
- Военные рассказали, что повлияло на ситуацию в Иловайске
- «После меня – хоть потоп»: Путин оконфузился с известным выражением
- Хорошая новость: Минфин занял до «получки»
- Соцсети высмеяли опухшего от запоя Царева
- Муженко рассказал, когда РФ начала «большую войну» против Украины
- Озвучено количество убитых российских военных в боях за Иловайск
- В память о Маккейне
- Обстановка в зоне ООС обострилась, - Минобороны
- Кот одним ударом заставил тюленя «капитулировать»
- Стало известно, куда боевики стянули Грады на Донбассе
- Первому сентябрю посвящается
- Умора: Азарова пригласили в роли «эксперта» по украинскому языку
- Оккупанты активизировали подготовку подразделений вблизи Азовского побережья
- Грибов поели: Сеть насмешил проект «российского коллайдера»
- Украина скорбит вместе с США
- Ушел один из тех, на которых держится Америка
- В Верхнеторецком пуля ранила женщину
- Путин повеселил импортной курткой, «замаскированной» под российскую
Оставьте свой комментарий