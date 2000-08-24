» » Фотошпионы рассекретили самый необычный Renault
Раздел: Авто  
0

Фотошпионы рассекретили самый необычный Renault

Фотошпионы рассекретили самый необычный Renault Renault готовит для Парижского автошоу незаявленную новинку – концепт (имя которого на данный момент неизвестно) роскошного универсала.

Загадочная новинка, щеголяя футуристичным дизайном, попалась в объективы фотошпионов средь бела дня в центре польской столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Польское издание Autogaleria располагает фотографиями загадочного автомобиля.

Также известно, что концепт попался фотошпионам в Варшаве, по-видимому, во время рекламной фотосессии в окружении современных зданий и дорогих бутиков. Очевидцы утверждают, что автомобиль представляет собой полностью рабочий прототип, который самостоятельно передвигался.

Дизайн концепта чем-то напоминает Renault Trezor и продолжает его стилистику в ипостаси большого и комфортного, полностью автономного автомобиля для дальних поездок. Удлиненная колесная база позволяет размышлять о просторном интерьере, а «глухие» боковые панели вместо стекол подтверждают прицел автомобиля на автономную езду.

Читайте также: Фотошпионы рассекретили дизайн нового Renault Arkana

В целом концепт получился предсказуемо футуристичным и, в первую очередь, демонстрирует новый дизайн-язык для всей компании. Так что вскоре мы узнаем, как должны выглядеть все новые автомобили Renault.
Фотошпионы рассекретили самый необычный Renault
Фотошпионы рассекретили самый необычный Renault
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Renault, футуристический, авто, концепт

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:14 » Автор: Алена Шимко
     391
     0

Похожие новости по теме

Фотошпионы рассекретили дизайн нового Renault Arkana Фотошпионы рассекретили дизайн нового Renault Arkana

Новый кроссовер будет своеобразным развитием “Дастера”.

Фотошпионы рассекретили кросс-версию нового Renault Logan Фотошпионы рассекретили кросс-версию нового Renault Logan

В Сети появились фотографии закамуфлированной машины, которая, предположительно, является предсерийным вариантом вседорожной версии Renault Logan.

В Интернете показали фото невероятного автомобиля Renault В Интернете показали фото невероятного автомобиля Renault

Новенький Renault крайне футуристичен, и сильно отличается от предыдущих моделей.

Официально презентован футуристический концепт-кар Renault Trezor Официально презентован футуристический концепт-кар Renault Trezor

Французский автопроизводитель Renault официально представил свою новую разработку с электрическим двигателем.

Фотошпионы рассекретили дизайн нового Renault Clio Фотошпионы рассекретили дизайн нового Renault Clio

Renault представит Clio RS 16 в ограниченном количестве.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх