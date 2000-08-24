Раздел: Авто
McLaren представила спецверсию суперкара 600LT
Это не более быстрый вариант, который нам обещали еще в июле, но он включает в себя всяческих дополнений на 125 000 долларов.
Всего пару месяцев назад мы узнали про McLaren 600LT, а компания уже состряпала специальную версию суперкара. Это не более быстрый вариант, который нам обещали еще в июле, но он включает в себя всяческих дополнений на 125 000 долларов. Это McLaren 600LT в цвете Stealth Grey от MSO. Его специально подготовили для фестиваля в Пеббл-Бич, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Суть модернизации - тот самый карбон. 600LT - по сути, обновленный 570S - уже имеет достаточно облегченных элементов, получил карбоновую крышу и телеметрическую камеру. McLaren говорит, что она нужна, чтобы "записать вдохновляющие моменты".
Плюс, естественно, все возможные карбоновые элементы от McLaren - карбоновые зеркала и карты дверей, задний диффузор, задняя полка и так далее. Внутри - карбоновые сидения от Senna, и, естественно, центральная консоль из карбона.
Еще есть 10-спицевые литые диски, каркас безопасности и шеститочечные ремни безопасности из пакета MSO Clubsport Pro package, а также прекрасная стереосистема. Чтобы окончательно выделиться из массы обычных 600LT, этому сообразили контрастную оранжевую строчку сидений и элементов интерьера, а также оранжевые контуры элементов кузова.
Читайте также: "Заряженный" McLaren 600LT получил агрессивный дизайн
Идея McLaren в том, чтобы продемонстрировать все возможности компании по сбору дополнительной платы с клиентов в виде многочисленных опций, доступных для 600LT. Но и каждый желающий сможет сделать из своего 600LT нечто подобное.
Всего пару месяцев назад мы узнали про McLaren 600LT, а компания уже состряпала специальную версию суперкара. Это не более быстрый вариант, который нам обещали еще в июле, но он включает в себя всяческих дополнений на 125 000 долларов. Это McLaren 600LT в цвете Stealth Grey от MSO. Его специально подготовили для фестиваля в Пеббл-Бич, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Суть модернизации - тот самый карбон. 600LT - по сути, обновленный 570S - уже имеет достаточно облегченных элементов, получил карбоновую крышу и телеметрическую камеру. McLaren говорит, что она нужна, чтобы "записать вдохновляющие моменты".
Плюс, естественно, все возможные карбоновые элементы от McLaren - карбоновые зеркала и карты дверей, задний диффузор, задняя полка и так далее. Внутри - карбоновые сидения от Senna, и, естественно, центральная консоль из карбона.
Еще есть 10-спицевые литые диски, каркас безопасности и шеститочечные ремни безопасности из пакета MSO Clubsport Pro package, а также прекрасная стереосистема. Чтобы окончательно выделиться из массы обычных 600LT, этому сообразили контрастную оранжевую строчку сидений и элементов интерьера, а также оранжевые контуры элементов кузова.
Читайте также: "Заряженный" McLaren 600LT получил агрессивный дизайн
Идея McLaren в том, чтобы продемонстрировать все возможности компании по сбору дополнительной платы с клиентов в виде многочисленных опций, доступных для 600LT. Но и каждый желающий сможет сделать из своего 600LT нечто подобное.
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