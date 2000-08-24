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Раздел: Авто  
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McLaren представила спецверсию суперкара 600LT

McLaren представила спецверсию суперкара 600LT Это не более быстрый вариант, который нам обещали еще в июле, но он включает в себя всяческих дополнений на 125 000 долларов.

Всего пару месяцев назад мы узнали про McLaren 600LT, а компания уже состряпала специальную версию суперкара. Это не более быстрый вариант, который нам обещали еще в июле, но он включает в себя всяческих дополнений на 125 000 долларов. Это McLaren 600LT в цвете Stealth Grey от MSO. Его специально подготовили для фестиваля в Пеббл-Бич, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Суть модернизации - тот самый карбон. 600LT - по сути, обновленный 570S - уже имеет достаточно облегченных элементов, получил карбоновую крышу и телеметрическую камеру. McLaren говорит, что она нужна, чтобы "записать вдохновляющие моменты".

Плюс, естественно, все возможные карбоновые элементы от McLaren - карбоновые зеркала и карты дверей, задний диффузор, задняя полка и так далее. Внутри - карбоновые сидения от Senna, и, естественно, центральная консоль из карбона.

Еще есть 10-спицевые литые диски, каркас безопасности и шеститочечные ремни безопасности из пакета MSO Clubsport Pro package, а также прекрасная стереосистема. Чтобы окончательно выделиться из массы обычных 600LT, этому сообразили контрастную оранжевую строчку сидений и элементов интерьера, а также оранжевые контуры элементов кузова.

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Идея McLaren в том, чтобы продемонстрировать все возможности компании по сбору дополнительной платы с клиентов в виде многочисленных опций, доступных для 600LT. Но и каждый желающий сможет сделать из своего 600LT нечто подобное.
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 Теги: McLaren, 600LT

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Сегодня, 10:36 » Автор: Алена Шимко
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