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Раздел: Авто  
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Harley-Davidson презентовал линейку мотоциклов 2019 года

Harley-Davidson презентовал линейку мотоциклов 2019 годаГлавной новинкой 2019 модельного года стал пауэр-круизер Harley-Davidson FXDR 114.

FXDR 114 – это пауэр-круизер c мощным двигателем Milwaukee-Eight 114. Мотоцикл получил новый алюминиевый маятник задней подвески, алюминиевый подрамник, легкосплавные колеса и композитные крылья, позволяющие максимально улучшить динамику и управляемость. Прочное и жесткое шасси Softail с компонентами подвески премиум-класса дают возможность мотоциклу демонстрировать высокую маневренность на виражах пригородных шоссе и в городских пробках: у FXDR 114 больший угол крена, чем у любой другой модели семейства Softail, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

Спортивный характер модели FXDR 114 выдает дизайн в стиле дрэгстеров - мотоциклов, предназначенных для гонок на прямые короткие дисстанции: низкий обтекатель, укороченное заднее крыло и седло-соло. Форма заднего крыла подчеркивает массивность 240-мм задней шины. Оно крепится к элементам подвески и двигается вместе с колесом и потому практически незаметно, когда FXDR 114 находится в движении.

Новая информационно-развлекательная система Boom! Box GTS разработана специально для мотоциклов, и поддерживает технологию Apple CarPlay и распознавание речи. По своему дизайну, принципу действия и функционалу не уступает новейшим смартфонам и планшетам, но при этом отличается высокой надежностью.

Новая тормозная система Reflex Linked на трайках Harley-Davidson Tri-Glide Ultra и Freewheeler теперь включает в себя антиблокировочную систему (ABS), противобуксовочную систему (TCS), систему курсовой устойчивости (DSCS) и электронную функцию динамического распределения тормозного усилия между передним и задними тормозными механизмами.

Новые компоненты подвески премиум-класса для мотоциклов Harley-Davidson Touring существенно повышают плавность хода Tri-Glide Ultra и Freewheeler 2019 и дают возможность простой регулировки преднатяга амортизатора. Отдельные мотоциклы Harley-Davidson Touring и Trike 2019 модельного года будут оснащаться двигателем Milwaukee-Eight 114. Это самый мощный и объемный двигатель, устанавливаемый на серийные мотоциклы Harley-Davidson c хорошей динамикой.

CVO мотоциклы Harley-Davodson получили мощный двигатель Milwaukee-Eight 117, и новую информационно-развлекательную систему Boom! Box GTS, которая входит в базовую комплектацию всех мотоциклов CVO 2019 модельного года.

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«Инновационный подход характерен для всей новой продукции Harley-Davidson, которую мы предлагаем в 2019 модельном году», - комментирует новинки Хезер Маленшек (Heather Malenshek), вице-президент Harley-Davidson по маркетингу. «Уникальный дизайн, лучшие технологии и эксплуатационные характеристики призваны вдохновить поклонников бренда и новое поколение райдеров обрести истинную свободу, которую дарит езда на мотоцикле».
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 Теги: FXDR 114, Harley-Davidson, мотоциклы, 2019

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Сегодня, 13:53 » Автор: Алена Шимко
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