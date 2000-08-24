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В украинской армии появилась американская спецтехника

В украинской армии появилась американская спецтехника Грузовик оснащен специальным подъемным краном.

В украинской армии на вооружении стоят американские аварийно-спасательные машины GMC TopKick. Одна из них приняла участие в военном параде, посвященном Дню Независимости Украины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Среднетоннажный грузовик GMC TopKick с полным приводом 4х4 и с двухрядной кабиной появился в 1980-м году. Он относится к грузовикам 7-го класса. Его производство продолжалось до 2009 года. У него было несколько вариантов, в том числе автобус и пикап.

Судя по кабине, на вооружение украинской армии стоит TopKick второго поколения, выпускавшийся в 1990-2009 годах. В линейку его двигателей входят два бензиновых агрегаты (7,4 л и 8,1 л) и два дизеля (6,6 л и 7,2 л). Какими двигателями оснащаются грузовики, поставленные украинской армии – не известно.

Аварийно-спасательный GMC TopKick имеет специальную кузовную надстройку и гидравлический кран грузоподъемностью до 3 тонн. Т.е. этот грузовик предназначен для мотострелковых частей. С танками ему, увы, не справиться. А вот приподнять небольшой бронеавтомобиль, чтобы заменить ему колесо – это возможно. Также возможна погрузка легкой техники на эвакуатор.

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Сколько Украина получила грузовиков GMC TopKick – не сообщается. Не думаем, что очень много. Но мы уверены, что они нам пригодятся.

В украинской армии появилась американская спецтехника
В украинской армии появилась американская спецтехника
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 Теги: ВСУ, спецтехника, GMC

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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