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Раздел: Авто  
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BMW показала тесты кабриолета 8-Series в Долине Смерти

BMW показала тесты кабриолета 8-Series в Долине СмертиНовый BMW может получить 4,4-литровый турбомотор V8 с отдачей 530 лошадиных сил.

Компания BMW обнародовала официальные снимки кабриолета 8-Series, сделанные во время тестов возрожденной модели в Долине Смерти - легендарном национальном парке в восточной части Калифорнии, а также в Лас-Вегасе, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

На кадрах, попавших в Сеть, видно, что по дизайну стильный «баварец» во многом «перекликается» с одноименным купе, презентованном ранее.

Так, дерзкий и элегантный кабриолет обзавелся массивной радиаторной решеткой, новой светодиодной оптикой, а также спортивной выхлопной системой с увеличенной «порцией» хрома.

По прогнозам экспертов, новый кабриолет от BMW может получить 4,4-литровый турбомотор V8 с отдачей 530 лошадиных сил. Такой силовой агрегат будет сочетаться с 8-ступенчатым «автоматом».

Для сравнения, купе, оснащенное таким мощным двигателем, может набирать «сотню» всего за 3,7 секунды. Кабриолет, который ощутимо потяжелеет (+100/125 кг), выступит не хуже – разгон до «сотни» за 4 секунды.

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Когда ждать официального дебюта кабриолета BMW 8-Series, пока неизвестно. Специалисты не исключают, что немецкий бренд может презентовать новинку уже в этом году.
BMW показала тесты кабриолета 8-Series в Долине Смерти
BMW показала тесты кабриолета 8-Series в Долине Смерти
BMW показала тесты кабриолета 8-Series в Долине Смерти
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 Теги: BMW, 8-Series, кабриолет, тесты

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Сегодня, 11:25 » Автор: Алена Шимко
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