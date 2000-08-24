Раздел: Авто
BMW показала тесты кабриолета 8-Series в Долине Смерти
Новый BMW может получить 4,4-литровый турбомотор V8 с отдачей 530 лошадиных сил.
Компания BMW обнародовала официальные снимки кабриолета 8-Series, сделанные во время тестов возрожденной модели в Долине Смерти - легендарном национальном парке в восточной части Калифорнии, а также в Лас-Вегасе, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
На кадрах, попавших в Сеть, видно, что по дизайну стильный «баварец» во многом «перекликается» с одноименным купе, презентованном ранее.
Так, дерзкий и элегантный кабриолет обзавелся массивной радиаторной решеткой, новой светодиодной оптикой, а также спортивной выхлопной системой с увеличенной «порцией» хрома.
По прогнозам экспертов, новый кабриолет от BMW может получить 4,4-литровый турбомотор V8 с отдачей 530 лошадиных сил. Такой силовой агрегат будет сочетаться с 8-ступенчатым «автоматом».
Для сравнения, купе, оснащенное таким мощным двигателем, может набирать «сотню» всего за 3,7 секунды. Кабриолет, который ощутимо потяжелеет (+100/125 кг), выступит не хуже – разгон до «сотни» за 4 секунды.
Читайте также: Новое BMW 5-Series GT проходит тесты
Когда ждать официального дебюта кабриолета BMW 8-Series, пока неизвестно. Специалисты не исключают, что немецкий бренд может презентовать новинку уже в этом году.
Компания BMW обнародовала официальные снимки кабриолета 8-Series, сделанные во время тестов возрожденной модели в Долине Смерти - легендарном национальном парке в восточной части Калифорнии, а также в Лас-Вегасе, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
На кадрах, попавших в Сеть, видно, что по дизайну стильный «баварец» во многом «перекликается» с одноименным купе, презентованном ранее.
Так, дерзкий и элегантный кабриолет обзавелся массивной радиаторной решеткой, новой светодиодной оптикой, а также спортивной выхлопной системой с увеличенной «порцией» хрома.
По прогнозам экспертов, новый кабриолет от BMW может получить 4,4-литровый турбомотор V8 с отдачей 530 лошадиных сил. Такой силовой агрегат будет сочетаться с 8-ступенчатым «автоматом».
Для сравнения, купе, оснащенное таким мощным двигателем, может набирать «сотню» всего за 3,7 секунды. Кабриолет, который ощутимо потяжелеет (+100/125 кг), выступит не хуже – разгон до «сотни» за 4 секунды.
Читайте также: Новое BMW 5-Series GT проходит тесты
Когда ждать официального дебюта кабриолета BMW 8-Series, пока неизвестно. Специалисты не исключают, что немецкий бренд может презентовать новинку уже в этом году.
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