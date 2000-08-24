Раздел: Авто
Ученые подсчитали, сколько автомобилисты платят за ненужный ремонт
Водители переплачивают около 90 фунтов.
Британские ученые установили, что средний автовладелец в Англии платит по 90 фунтов стерлингов ежегодно за ремонт, который его автомобилю совсем не нужен.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на auto.24tv.ua.
Согласно исследованиям, британские водители перерасходуют по 90 фунтов стерлингов в год за ремонт своего автомобиля, без которого вполне можно было бы обойтись. Если перевести эту сумму на всех автовладельцев в в Британии, то получится ошеломляющая сумма в 3,4 миллиарда фунтов стерлингов.
Анализ, проведенный компанией "Зеленый флаг" показывает, что 31 процент британских водителей не обладает знаниями, чтобы вести переговоры с автослесарями. Поэтому последние и "впаривают" ненужные работы.
Читайте также: Журналисты подсчитали, сколько лет понадобится на ремонт украинских дорог
Меньше всего знакомы с конструкцией и эксплуатацией автомобилей молодые люди в возрасте 16-24 лет.
Исследователи выделили основные виды ремонта, на которые “разводят” автослесари британцев:
• Замена тормозной жидкости
• Замена антифриза и промывки системы охлаждения
• Очистка топлива / масла
• Замена тормозных дисков и колодок (когда износ еще в пределах безопасности)
• Щетки стеклоочистителей
• Замена аккумулятора
• Отслеживание машины
• Присадки в масле
• Шины (когда протектор значительно превышает лимит)
• Фильтры.
Британские ученые установили, что средний автовладелец в Англии платит по 90 фунтов стерлингов ежегодно за ремонт, который его автомобилю совсем не нужен.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на auto.24tv.ua.
Согласно исследованиям, британские водители перерасходуют по 90 фунтов стерлингов в год за ремонт своего автомобиля, без которого вполне можно было бы обойтись. Если перевести эту сумму на всех автовладельцев в в Британии, то получится ошеломляющая сумма в 3,4 миллиарда фунтов стерлингов.
Анализ, проведенный компанией "Зеленый флаг" показывает, что 31 процент британских водителей не обладает знаниями, чтобы вести переговоры с автослесарями. Поэтому последние и "впаривают" ненужные работы.
Читайте также: Журналисты подсчитали, сколько лет понадобится на ремонт украинских дорог
Меньше всего знакомы с конструкцией и эксплуатацией автомобилей молодые люди в возрасте 16-24 лет.
Исследователи выделили основные виды ремонта, на которые “разводят” автослесари британцев:
• Замена тормозной жидкости
• Замена антифриза и промывки системы охлаждения
• Очистка топлива / масла
• Замена тормозных дисков и колодок (когда износ еще в пределах безопасности)
• Щетки стеклоочистителей
• Замена аккумулятора
• Отслеживание машины
• Присадки в масле
• Шины (когда протектор значительно превышает лимит)
• Фильтры.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
717
0
Также советуем посмотреть
- Мать четырех детей создает прикольные комиксы
- Превышение полномочий: Кабмин рассмотрит вопрос увольнения Мосийчука
- Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
- В Украину не пустили дипломата из России
- За нелепые тату от этого мастера платят большие деньги
- Корова в помощь: придуман странный способ сделать предложение девушке
- В Украине стартуют международные военные учения
- Пользователей Сети озадачила новая оптическая иллюзия
- Про битву за ДБР
- Ворона стала звездой Сети, испортив прямой эфир
- В Минобороны сообщили, сколько человек пострадали от мин на Донбассе
- Москва использует Сенцова как «разменную монету»
- «Санта-Барбара» отдыхает: украинец подделал паспорт, чтобы жениться еще на одной
- Вячеслав Володин в стране дураков
- Сеть в восторге от реакции собаки, которую забрали из приюта
- В Швеции обезьяна сбежала из зоопарка ради фасфуда
- Привлечение Минфина породило бурю дискуссий
- Стало известно, сколько людей пропало без вести за время войны на Донбассе
- Условия сделки с Москвой
- Жительница Хорватии вместо щенков случайно приютила шакалов
- ВМС Украины выполнили боевые стрельбы
- Кризис «ДБР»: что произошло
- Это двойник: россияне усомнились в «подлинности» Медведева
- Последствия детонации мин на охваченных пожаром полях Донбасса
- На Донбассе прошли массовые задержания
- Разрыв договора о дружбе с РФ: своевременное решение
- Все в небо: каждый 50-й пассажир самолета нашел любовь на борту
- В Луганской области на кладбище обнаружили тайник с боеприпасами
- Американец прославился на весь мир, оригинально проучив сына
- Путин доигрался
Оставьте свой комментарий