» » Ученые подсчитали, сколько автомобилисты платят за ненужный ремонт
Раздел: Авто  
0

Ученые подсчитали, сколько автомобилисты платят за ненужный ремонт

Ученые подсчитали, сколько автомобилисты платят за ненужный ремонтВодители переплачивают около 90 фунтов.

Британские ученые установили, что средний автовладелец в Англии платит по 90 фунтов стерлингов ежегодно за ремонт, который его автомобилю совсем не нужен.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на auto.24tv.ua.

Согласно исследованиям, британские водители перерасходуют по 90 фунтов стерлингов в год за ремонт своего автомобиля, без которого вполне можно было бы обойтись. Если перевести эту сумму на всех автовладельцев в в Британии, то получится ошеломляющая сумма в 3,4 миллиарда фунтов стерлингов.

Анализ, проведенный компанией "Зеленый флаг" показывает, что 31 процент британских водителей не обладает знаниями, чтобы вести переговоры с автослесарями. Поэтому последние и "впаривают" ненужные работы.

Читайте также: Журналисты подсчитали, сколько лет понадобится на ремонт украинских дорог

Меньше всего знакомы с конструкцией и эксплуатацией автомобилей молодые люди в возрасте 16-24 лет.
Исследователи выделили основные виды ремонта, на которые “разводят” автослесари британцев:
• Замена тормозной жидкости
• Замена антифриза и промывки системы охлаждения
• Очистка топлива / масла
• Замена тормозных дисков и колодок (когда износ еще в пределах безопасности)
• Щетки стеклоочистителей
• Замена аккумулятора
• Отслеживание машины
• Присадки в масле
• Шины (когда протектор значительно превышает лимит)
• Фильтры.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: автомобилисты, ремонт, авто

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:10 » Автор: Едгар Букмирза
     717
     0

Похожие новости по теме

Новый Peugeot будет продаваться с электрическим велосипедом в багажнике Новый Peugeot будет продаваться с электрическим велосипедом в багажнике

Электробайк будет доступен в качестве опции за дополнительные 1799 фунтов стерлингов.

Стало известно, сколько денег потратят на ямочный ремонт в Украине Стало известно, сколько денег потратят на ямочный ремонт в Украине

На ямочный ремонт всего потратят 3 миллиарда гривен.

Aston Martin практически полностью распродала купе Vantage Aston Martin практически полностью распродала купе Vantage

Годовой тираж нового Vantage практически полностью распродан.

В Британии раритетный Mercedes Benz 500SL выставили на продажу В Британии раритетный Mercedes Benz 500SL выставили на продажу

Автомобиль оценили в 94 995 фунтов стерлингов.

Абрамович впервые продемонстрировал свою коллекцию автомобилей Абрамович впервые продемонстрировал свою коллекцию автомобилей

Общая стоимость автомобилей, по оценкам экспертов, составляет 8,5 миллионов фунтов стерлингов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх