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Раздел: Авто  
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Lego показали реалистичную Bugatti из кубиков

Lego показали реалистичную Bugatti из кубиковАвтомобиль может даже ездить на скорости до 20 км/ч.

Игрушечный спорткар Bugatti Chiron выполнен из 1 млн кубиков, а на его создание ушло 13 438 часов. Новинка смогла разогнаться на треке до 20 км/ч. Компания Lego представила полноразмерную копию спорткара Bugatti Chiron. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.

Автомобиль из кубиков способен разгоняться до 20 км/ч и у него есть работающие фары. Дизайн модели практически полностью повторяет Bugatti Chiron. Игрушечный спорткар выполнен из 1 млн кубиков. На его создание ушло 13 438 часов. Работы над моделью вело подразделение Lego Technic.

В движение Bugatti Chiron из кубиков приводит 5-сильный мотор, который также собран из деталей Lego.

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Вес машины составляет 1500 кг. Максимальная скорость у игрушечного Bugatti Chiron составляет 20 км/ч. Игрушечную копию уже испытали на треке в Германии. Во время заезда за рулем модели находился пилот Энди Уоллес.

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 Теги: Lego, Bugatti, Автомобиль

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Сегодня, 22:22 » Автор: Едгар Букмирза
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