Раздел: Авто
Обнародован рейтинг самых проходимых кроссоверов
Все представленные автомобили отличаются хорошей проходимостью благодаря тому, что имеют достаточный дорожный просвет, геометрию, мощные двигатели.
К сожалению, многие производители стали забывать, что кроссоверы должны уверенно преодолевать неровности. Каждый год на свет появляются «псевдокроссоверы» на переднем приводе с увеличенным дорожным просветом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Они могут впечатлить людей, которые не имеют полного представления о том, какими характеристиками должен обладать кроссовер.
Какие характеристики влияют на проходимость
Если мы говорим о проходимости, то сразу же стоит отсеять все модели без функции одновременного задействования мостов. Наличие полного привода также не всегда является гарантией того, что автомобиль будет уверенно справляться со сложно проходимыми участками.
Основные критерии ТОП-10 кроссоверов: дорожный просвет, мощность двигателя, надежность подвески, геометрия подвески. Минимальное значение дорожного просвета, с которым рассматривались кроссоверы – это 18 см.
Значение невысокое, но, если клиренс будет меньше, то автомобиль не сможет забраться на бордюр, не говоря о преодолении мало проходимых участков дороги. Мощность мотора должна быть достаточной, чтобы вытягивать тяжеловесный автомобиль на низких оборотах.
Говорить о надежности подвески можно только после прохождения определенного пробега. Все кроссоверы, которые попали в рейтинг, имеют крепкую и устойчивую подвеску для нашего региона. Геометрия автомобиля – немаловажный фактор, на который необходимо обращать внимание.
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara отличается низким расходом топлива – 8 литров потребляет 1.6 MT 3door JX-A с механической коробкой передач. Автомат AT 3door JX-E с 2,4-литровым двигателем потребляет всего 9,4 литра, что для машины с такой мощностью очень мало.
Трехдверный вариант имеет привод 4х4, в то время как полноразмерный автомобиль имеет модернизированную трансмиссию. Можно блокировать межосевой дифференциал и переключиться на пониженную скорость.
Преимущества:
невысокий расход топлива;
хорошая управляемость;
сравнительно низкая стоимость;
укомплектованность базовой модели.
соотношение цены/качества.
Недостатки: небольшой выбор двигателей.
Nissan X-Trail
Конструкторы использовали многое из того, что было в полноразмерном внедорожнике Nissan Patrol. Арсенал Nissan X-Trail 2017 впечатляет: внедорожный просвет – 210 мм, полный привод ALL Mode 4×4. Все колеса включаются в работу при пробуксовке или проскальзывании.
Наличие фрикционной муфты позволяет распределять крутящий момент. Водитель может использовать один из трех режимов езды: передний привод, автомат и полный. Безукоризненная работа автоматического режима освобождает водителя от необходимости выполнять переключение вручную.
Под капотом может стоять 2-х и 2,5-литровый бензиновый и 1,6-литровый бензиновый двигатель. Мощность силового агрегата меньшего объема -144 л.с., а большего– 171 л.с. В комплекте с бензиновыми моторами может идти механическая коробка или вариатор, а с дизелем только МКПП.
Основные преимущества:
стабильная работа подвески в автоматическом режиме;
неповторимый дизайн;
Недостатки: недостаточная мощность двигателя.
Renault Duster
Кроссовер, имеющий бешенную популярность в нашей стране из-за надежности подвески, привлекательного внешнего вида и невысокой стоимости. После рестайлинга получил полный привод, мощный двигатель и высокий дорожный просвет – 20,5 см.
Кроссовер способен преодолевать неглубокий брод или речушку. Автомобиль с легкостью поднимается в горку и заставляет водителя чувствовать себя как в танке.
Преимущества:
надежная подвеска;
невысокая стоимость.
Недостатки: базовая комплектация недостаточно оснащена.
Audi Q5
Великолепная динамика и отличная управляемость на трассе, и хорошая проходимость за ее пределами – идеально. Автомобиль с полным приводом, 20-ти сантиметровым клиренсом, отрегулированным мотором и массой электронных помощников способен покорить каждого.
Огромный выбор двигателей – одно из главных преимуществ кроссовера. Можно выбрать силовой агрегат мощностью от 180 л.с. до 225 л.с. Audi Q5 очень быстрый, мощный, проходимый. Казалось бы, то все идеально и он должен быть на вершине рейтинга, но цена слегка отпугивает.
Он стоит как два любых автомобиля из вышеперечисленных.
Преимущества:
хорошая динамика;
мощность двигателя;
проходимость.
Недостатки: стоимость, дорогое обслуживание и ремонт.
BMW X6
BMW X6 мощный кроссовер с высоким крутящим моментом и хорошими внедорожными качествами. Хорошо поднимается в гору и спускается.
Положительные качества:
Мощный двигатель;
Надежная подвеска;
Хорошая проходимость.
Недостатки: Высокая стоимость, дорогие запчасти.
Кроссовер оснащен полным приводом XDrive. Но он больше используется для надежной управляемости на твердом покрытии, особенно зимой.
Автомобиль, несмотря на то, что кажется чисто городским, способен штурмовать внедорожье. С углом въезда - 25, съезда – 22, отличной подвеской и мотором кроссовер сможет многое из того, что другим не по силам.
Toyota Highlander
«Горец» имеет хорошую проходимость. Не имеет болезни системы автоматического включения привода, поскольку все 4 колеса постоянно «гребут». Да, это влияет на расход, но так же положительно сказывается на проходимости.
Раздаточная коробка с дифференциалом Torsen – делают свое дело. Добавить сюда достаточный клиренс в 200 мм и получается весьма уверенное перемещение по любым ухабам и ямам проселочных и лестных дорог.
Преимущества:
не убиваемая подвеска;
мощность;
высокая проходимость.
Недостатки: слишком длинная база предполагает выбор траектории водителем при движении; стоимость.
Land Rover FreeLander
Автомобиль создан для проселочных дорог. Имеет приятный и продуманный дизайн, вместительный багажник. Мощные двигатели делают приятным не только обгон по трассе, но и езду по бездорожью.
Преимущества:
надежная подвеска;
высокая мощность;
имеется все для длительных путешествий;
высокий клиренс.
Недостатки: стоимость; дорогое обслуживание.
Subaru Forester
Отличительной особенностью данного автомобиля является наличие системы адаптации под названием X-Mode. Кроссовер с легкостью преодолевает даже сложные участки дороги. Имеет не убиваемую подвеску и мощные моторы.
Преимущества:
непробиваемая подвеска;
хорошие скоростные характеристики.
Недостатки: большая выхлопная труба, которая при движении по ухабам то и дело ударяется о землю.
Toyota Rav4
Отличная геометрия, большая мощность,– все это в пользу одного из самых продаваемых кроссоверов в нашей стране. Toyota Rav4 имеет систему динамической стабилизации, что позволяет водителю чувствовать себя уверенно на любом типе дорожного покрытия и вне его.
Положительные качества:
геометрия;
мощность двигателя;
мягкая подвеска, которая проглатывает все ямы и ухабы;
высокая проходимость из-за геометрической составляющей;
высокий уровень безопасности.
Недостатки: небольшой дорожный просвет
Mitsubishi Outlander
Кроссовер имеет очень хорошую геометрическую составляющую и дорожный просвет. Наличие вспомогательной электроники делает перемещения на машине комфортными в любых дорожных условиях.
Песчаные вершины и снежные проходятся быстро. Автомобиль резкий, неплохо показывает себя на разных участках дороги.
Преимущества:
клиренс;
геометрия.
Читайте также: Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов
Заключение
Все представленные автомобили отличаются хорошей проходимостью благодаря тому, что имеют достаточный дорожный просвет, геометрию, мощные двигатели. Им не могут составить конкуренцию другие автомобили, с передним или задним приводом и дополнительными функциями.
К сожалению, многие производители стали забывать, что кроссоверы должны уверенно преодолевать неровности. Каждый год на свет появляются «псевдокроссоверы» на переднем приводе с увеличенным дорожным просветом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Они могут впечатлить людей, которые не имеют полного представления о том, какими характеристиками должен обладать кроссовер.
Какие характеристики влияют на проходимость
Если мы говорим о проходимости, то сразу же стоит отсеять все модели без функции одновременного задействования мостов. Наличие полного привода также не всегда является гарантией того, что автомобиль будет уверенно справляться со сложно проходимыми участками.
Основные критерии ТОП-10 кроссоверов: дорожный просвет, мощность двигателя, надежность подвески, геометрия подвески. Минимальное значение дорожного просвета, с которым рассматривались кроссоверы – это 18 см.
Значение невысокое, но, если клиренс будет меньше, то автомобиль не сможет забраться на бордюр, не говоря о преодолении мало проходимых участков дороги. Мощность мотора должна быть достаточной, чтобы вытягивать тяжеловесный автомобиль на низких оборотах.
Говорить о надежности подвески можно только после прохождения определенного пробега. Все кроссоверы, которые попали в рейтинг, имеют крепкую и устойчивую подвеску для нашего региона. Геометрия автомобиля – немаловажный фактор, на который необходимо обращать внимание.
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara отличается низким расходом топлива – 8 литров потребляет 1.6 MT 3door JX-A с механической коробкой передач. Автомат AT 3door JX-E с 2,4-литровым двигателем потребляет всего 9,4 литра, что для машины с такой мощностью очень мало.
Трехдверный вариант имеет привод 4х4, в то время как полноразмерный автомобиль имеет модернизированную трансмиссию. Можно блокировать межосевой дифференциал и переключиться на пониженную скорость.
Преимущества:
невысокий расход топлива;
хорошая управляемость;
сравнительно низкая стоимость;
укомплектованность базовой модели.
соотношение цены/качества.
Недостатки: небольшой выбор двигателей.
Nissan X-Trail
Конструкторы использовали многое из того, что было в полноразмерном внедорожнике Nissan Patrol. Арсенал Nissan X-Trail 2017 впечатляет: внедорожный просвет – 210 мм, полный привод ALL Mode 4×4. Все колеса включаются в работу при пробуксовке или проскальзывании.
Наличие фрикционной муфты позволяет распределять крутящий момент. Водитель может использовать один из трех режимов езды: передний привод, автомат и полный. Безукоризненная работа автоматического режима освобождает водителя от необходимости выполнять переключение вручную.
Под капотом может стоять 2-х и 2,5-литровый бензиновый и 1,6-литровый бензиновый двигатель. Мощность силового агрегата меньшего объема -144 л.с., а большего– 171 л.с. В комплекте с бензиновыми моторами может идти механическая коробка или вариатор, а с дизелем только МКПП.
Основные преимущества:
стабильная работа подвески в автоматическом режиме;
неповторимый дизайн;
Недостатки: недостаточная мощность двигателя.
Renault Duster
Кроссовер, имеющий бешенную популярность в нашей стране из-за надежности подвески, привлекательного внешнего вида и невысокой стоимости. После рестайлинга получил полный привод, мощный двигатель и высокий дорожный просвет – 20,5 см.
Кроссовер способен преодолевать неглубокий брод или речушку. Автомобиль с легкостью поднимается в горку и заставляет водителя чувствовать себя как в танке.
Преимущества:
надежная подвеска;
невысокая стоимость.
Недостатки: базовая комплектация недостаточно оснащена.
Audi Q5
Великолепная динамика и отличная управляемость на трассе, и хорошая проходимость за ее пределами – идеально. Автомобиль с полным приводом, 20-ти сантиметровым клиренсом, отрегулированным мотором и массой электронных помощников способен покорить каждого.
Огромный выбор двигателей – одно из главных преимуществ кроссовера. Можно выбрать силовой агрегат мощностью от 180 л.с. до 225 л.с. Audi Q5 очень быстрый, мощный, проходимый. Казалось бы, то все идеально и он должен быть на вершине рейтинга, но цена слегка отпугивает.
Он стоит как два любых автомобиля из вышеперечисленных.
Преимущества:
хорошая динамика;
мощность двигателя;
проходимость.
Недостатки: стоимость, дорогое обслуживание и ремонт.
BMW X6
BMW X6 мощный кроссовер с высоким крутящим моментом и хорошими внедорожными качествами. Хорошо поднимается в гору и спускается.
Положительные качества:
Мощный двигатель;
Надежная подвеска;
Хорошая проходимость.
Недостатки: Высокая стоимость, дорогие запчасти.
Кроссовер оснащен полным приводом XDrive. Но он больше используется для надежной управляемости на твердом покрытии, особенно зимой.
Автомобиль, несмотря на то, что кажется чисто городским, способен штурмовать внедорожье. С углом въезда - 25, съезда – 22, отличной подвеской и мотором кроссовер сможет многое из того, что другим не по силам.
Toyota Highlander
«Горец» имеет хорошую проходимость. Не имеет болезни системы автоматического включения привода, поскольку все 4 колеса постоянно «гребут». Да, это влияет на расход, но так же положительно сказывается на проходимости.
Раздаточная коробка с дифференциалом Torsen – делают свое дело. Добавить сюда достаточный клиренс в 200 мм и получается весьма уверенное перемещение по любым ухабам и ямам проселочных и лестных дорог.
Преимущества:
не убиваемая подвеска;
мощность;
высокая проходимость.
Недостатки: слишком длинная база предполагает выбор траектории водителем при движении; стоимость.
Land Rover FreeLander
Автомобиль создан для проселочных дорог. Имеет приятный и продуманный дизайн, вместительный багажник. Мощные двигатели делают приятным не только обгон по трассе, но и езду по бездорожью.
Преимущества:
надежная подвеска;
высокая мощность;
имеется все для длительных путешествий;
высокий клиренс.
Недостатки: стоимость; дорогое обслуживание.
Subaru Forester
Отличительной особенностью данного автомобиля является наличие системы адаптации под названием X-Mode. Кроссовер с легкостью преодолевает даже сложные участки дороги. Имеет не убиваемую подвеску и мощные моторы.
Преимущества:
непробиваемая подвеска;
хорошие скоростные характеристики.
Недостатки: большая выхлопная труба, которая при движении по ухабам то и дело ударяется о землю.
Toyota Rav4
Отличная геометрия, большая мощность,– все это в пользу одного из самых продаваемых кроссоверов в нашей стране. Toyota Rav4 имеет систему динамической стабилизации, что позволяет водителю чувствовать себя уверенно на любом типе дорожного покрытия и вне его.
Положительные качества:
геометрия;
мощность двигателя;
мягкая подвеска, которая проглатывает все ямы и ухабы;
высокая проходимость из-за геометрической составляющей;
высокий уровень безопасности.
Недостатки: небольшой дорожный просвет
Mitsubishi Outlander
Кроссовер имеет очень хорошую геометрическую составляющую и дорожный просвет. Наличие вспомогательной электроники делает перемещения на машине комфортными в любых дорожных условиях.
Песчаные вершины и снежные проходятся быстро. Автомобиль резкий, неплохо показывает себя на разных участках дороги.
Преимущества:
клиренс;
геометрия.
Читайте также: Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов
Заключение
Все представленные автомобили отличаются хорошей проходимостью благодаря тому, что имеют достаточный дорожный просвет, геометрию, мощные двигатели. Им не могут составить конкуренцию другие автомобили, с передним или задним приводом и дополнительными функциями.
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