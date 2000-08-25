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Раздел: Авто  
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Стало известно, что Lexus изменит в новом купе RC

Стало известно, что Lexus изменит в новом купе RCАвтолюбители впервые увидят новинку в октябре в рамках работы автосалона в Париже.

Всемирно известный концерн Lexus готовится к дебюту своего нового творения – обновленного купе RC, которое получило от производителя видоизмененную подвеску и улучшенную версию силовой установки, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Автолюбители впервые увидят новинку в октябре в рамках работы автосалона в Париже. Двухдверка следующего модельного года по своим дизайнерским решениям стала похоже на флагман LC.

Модернизированную версию купе от своих предшественников отличают иные фары головной оптики, воздухозаборники в бампере, а также другая решетка радиатора. Представители Lexus также отметили, что поработали над улучшением аэродинамики купе, оптимизировали настройки подвески благодаря применению новых амортизаторов.
Изюминками интерьера купе RC стали новые аналоговые часы и декоративные вставки. Будущий автовладелец сможет выбрать понравившиеся из пяти предложенных вариантов отделки и окраски. Из новшеств можно заметить иное расположение подушек для коленей автомобилиста и упора для рук, кроме того, на элементах передней панели появилась декоративная прострочка.

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В техническом плане инженеры бренда Lexus приложили много сил для улучшения отклика на нажатие педали акселератора у наддувного четырехцилиндрового турбоагрегата с рабочим объемом на два литра. За счет этого им удалось добиться улучшения динамики авто. Отдача двигателя, скорее всего, осталась на прежнем уровне. Потолок возможностей составляет 245 «лошадей» и 350 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с автоматизированной восьмиступенчатой коробкой передач.
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 Теги: Lexus, купе, RC

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Сегодня, 11:14 » Автор: Алена Шимко
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