Раздел: Авто
Стало известно, что Lexus изменит в новом купе RC
Автолюбители впервые увидят новинку в октябре в рамках работы автосалона в Париже.
Всемирно известный концерн Lexus готовится к дебюту своего нового творения – обновленного купе RC, которое получило от производителя видоизмененную подвеску и улучшенную версию силовой установки, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Автолюбители впервые увидят новинку в октябре в рамках работы автосалона в Париже. Двухдверка следующего модельного года по своим дизайнерским решениям стала похоже на флагман LC.
Модернизированную версию купе от своих предшественников отличают иные фары головной оптики, воздухозаборники в бампере, а также другая решетка радиатора. Представители Lexus также отметили, что поработали над улучшением аэродинамики купе, оптимизировали настройки подвески благодаря применению новых амортизаторов.
Изюминками интерьера купе RC стали новые аналоговые часы и декоративные вставки. Будущий автовладелец сможет выбрать понравившиеся из пяти предложенных вариантов отделки и окраски. Из новшеств можно заметить иное расположение подушек для коленей автомобилиста и упора для рук, кроме того, на элементах передней панели появилась декоративная прострочка.
Читайте также: Новое "заряженное" купе Lexus "засветилось" во время тестов
В техническом плане инженеры бренда Lexus приложили много сил для улучшения отклика на нажатие педали акселератора у наддувного четырехцилиндрового турбоагрегата с рабочим объемом на два литра. За счет этого им удалось добиться улучшения динамики авто. Отдача двигателя, скорее всего, осталась на прежнем уровне. Потолок возможностей составляет 245 «лошадей» и 350 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с автоматизированной восьмиступенчатой коробкой передач.
Всемирно известный концерн Lexus готовится к дебюту своего нового творения – обновленного купе RC, которое получило от производителя видоизмененную подвеску и улучшенную версию силовой установки, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Автолюбители впервые увидят новинку в октябре в рамках работы автосалона в Париже. Двухдверка следующего модельного года по своим дизайнерским решениям стала похоже на флагман LC.
Модернизированную версию купе от своих предшественников отличают иные фары головной оптики, воздухозаборники в бампере, а также другая решетка радиатора. Представители Lexus также отметили, что поработали над улучшением аэродинамики купе, оптимизировали настройки подвески благодаря применению новых амортизаторов.
Изюминками интерьера купе RC стали новые аналоговые часы и декоративные вставки. Будущий автовладелец сможет выбрать понравившиеся из пяти предложенных вариантов отделки и окраски. Из новшеств можно заметить иное расположение подушек для коленей автомобилиста и упора для рук, кроме того, на элементах передней панели появилась декоративная прострочка.
Читайте также: Новое "заряженное" купе Lexus "засветилось" во время тестов
В техническом плане инженеры бренда Lexus приложили много сил для улучшения отклика на нажатие педали акселератора у наддувного четырехцилиндрового турбоагрегата с рабочим объемом на два литра. За счет этого им удалось добиться улучшения динамики авто. Отдача двигателя, скорее всего, осталась на прежнем уровне. Потолок возможностей составляет 245 «лошадей» и 350 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с автоматизированной восьмиступенчатой коробкой передач.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
294
0
Также советуем посмотреть
- YouTube повеселил новый челлендж с участием собак
- Канал NewsONE: реванш «пацанов»
- На Донетчине из-за угрозы обстрелов не откроются 10 школ
- Москва промолчала в ответ
- КПВВ Новотроицкое возобновил свою работу
- Представители С14 устроили скандал на заседании суда во Львове
- В Мексике засняли «НЛО», летающее во время шторма
- Путин смягчил «приговор» россиянам
- Не угодили: бездомный подал в суд на пару, собравшую для него $400 тысяч
- Делай, что тебе говорят вооруженные люди
- За сутки боевики стреляли 12 раз, потерь в рядах ВСУ нет
- Эта девушка забавно пародирует самые гламурные фотографии звезд
- Смешные ляпы и казусы, которые могут произойти с каждым
- Забавные снимки, на которые стоит взглянуть дважды
- Смех гарантирован: смешные анекдоты на вечер четверга
- Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек
- Забавные фотки, сделанные абсолютно случайно
- США нашли причину коррупции в газовой сфере в Украине
- Мать четырех детей создает прикольные комиксы
- Превышение полномочий: Кабмин рассмотрит вопрос увольнения Мосийчука
- Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
- В Украину не пустили дипломата из России
- За нелепые тату от этого мастера платят большие деньги
- Корова в помощь: придуман странный способ сделать предложение девушке
- В Украине стартуют международные военные учения
- Пользователей Сети озадачила новая оптическая иллюзия
- Про битву за ДБР
- Ворона стала звездой Сети, испортив прямой эфир
- В Минобороны сообщили, сколько человек пострадали от мин на Донбассе
- Москва использует Сенцова как «разменную монету»
Оставьте свой комментарий