Раздел: Авто
General Motors обновил свой самый продаваемый минивэн
Модернизация коснулась оптики и бамперов
Уже начале сентября текущего года на рынок выходит обновленный вариант минивэна Wuling Hongguang S от General Motors, который можно назвать самой популярной моделью в своем сегменте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Нужно отметить, что на китайских и прочих азиатских торговых площадках данная модель позиционируется как Chevrolet Enjoy. Разработка Wuling Hongguang S легла на плечи инженеров из SAIC и Wuling и они успешно справились с поставленной задачей.
Теперь минивэн доступен с двумя версиями двигателей - на 1,5 L и 1,2 L.
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Модернизация коснулась оптики и бамперов, а также в Wuling Hongguang S появились новые задние фонари, стильный вид которых придал минивэну агрессивности.
Уже начале сентября текущего года на рынок выходит обновленный вариант минивэна Wuling Hongguang S от General Motors, который можно назвать самой популярной моделью в своем сегменте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Нужно отметить, что на китайских и прочих азиатских торговых площадках данная модель позиционируется как Chevrolet Enjoy. Разработка Wuling Hongguang S легла на плечи инженеров из SAIC и Wuling и они успешно справились с поставленной задачей.
Теперь минивэн доступен с двумя версиями двигателей - на 1,5 L и 1,2 L.
Читайте также: General Motors разработал сверхдешевый электромобиль
Модернизация коснулась оптики и бамперов, а также в Wuling Hongguang S появились новые задние фонари, стильный вид которых придал минивэну агрессивности.
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