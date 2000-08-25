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Раздел: Авто  
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General Motors обновил свой самый продаваемый минивэн

General Motors обновил свой самый продаваемый минивэнМодернизация коснулась оптики и бамперов

Уже начале сентября текущего года на рынок выходит обновленный вариант минивэна Wuling Hongguang S от General Motors, который можно назвать самой популярной моделью в своем сегменте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Нужно отметить, что на китайских и прочих азиатских торговых площадках данная модель позиционируется как Chevrolet Enjoy. Разработка Wuling Hongguang S легла на плечи инженеров из SAIC и Wuling и они успешно справились с поставленной задачей.

Теперь минивэн доступен с двумя версиями двигателей - на 1,5 L и 1,2 L.

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Модернизация коснулась оптики и бамперов, а также в Wuling Hongguang S появились новые задние фонари, стильный вид которых придал минивэну агрессивности.
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 Теги: General Motors, минивэн

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Сегодня, 22:03 » Автор: Татьяна Ларина
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