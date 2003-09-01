Раздел: Авто
В Германии начали собирать новый Porsche Macan
Ежедневная мощность новой линии производства составит почти 500 автомобилей.
Первый Porsche Macan, сошедший с конвейера, окрашен в цвет Mamba Green Metallic и будет отправлен заказчику в КНР. Уже в начале следующего месяца компания планирует выпускать более 420 автомобилей в день, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Обновленный кроссовер Porsche Macan дебютировал в начале лета этого года. Новинка получила новую светодиодную оптику и задние фонари с LED-полосой. Салон кроссовера отличается новым мультимедийным центром с 11-дюймовым монитором и доступом к облачному сервису для сбора информации о трафике других авто.
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Отметим, что завод в Лейпциге был переоснащен в 2011 году. В результате на производстве появились кузовной и покрасочный цехи. Мощность предприятия в 2014 году составляла 40 000 моделей Macan в год, а теперь результат превышает 90 000 машин.
Первый Porsche Macan, сошедший с конвейера, окрашен в цвет Mamba Green Metallic и будет отправлен заказчику в КНР. Уже в начале следующего месяца компания планирует выпускать более 420 автомобилей в день, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Обновленный кроссовер Porsche Macan дебютировал в начале лета этого года. Новинка получила новую светодиодную оптику и задние фонари с LED-полосой. Салон кроссовера отличается новым мультимедийным центром с 11-дюймовым монитором и доступом к облачному сервису для сбора информации о трафике других авто.
Читайте также: Известная модель Audi вернется на рынок
Отметим, что завод в Лейпциге был переоснащен в 2011 году. В результате на производстве появились кузовной и покрасочный цехи. Мощность предприятия в 2014 году составляла 40 000 моделей Macan в год, а теперь результат превышает 90 000 машин.
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