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Раздел: Авто  
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В Германии начали собирать новый Porsche Macan

В Германии начали собирать новый Porsche Macan Ежедневная мощность новой линии производства составит почти 500 автомобилей.

Первый Porsche Macan, сошедший с конвейера, окрашен в цвет Mamba Green Metallic и будет отправлен заказчику в КНР. Уже в начале следующего месяца компания планирует выпускать более 420 автомобилей в день, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Обновленный кроссовер Porsche Macan дебютировал в начале лета этого года. Новинка получила новую светодиодную оптику и задние фонари с LED-полосой. Салон кроссовера отличается новым мультимедийным центром с 11-дюймовым монитором и доступом к облачному сервису для сбора информации о трафике других авто.

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Отметим, что завод в Лейпциге был переоснащен в 2011 году. В результате на производстве появились кузовной и покрасочный цехи. Мощность предприятия в 2014 году составляла 40 000 моделей Macan в год, а теперь результат превышает 90 000 машин.
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 Теги: Porsche Macan, сборка

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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