Раздел: Авто
Volvo XC 90 увеличил свои габариты
Колесная база также была видоизмененная.
Новый автомобиль от производителя Volvo обрел свою максимальную комплектацию, теперь автомобиль оснащен самым мощным двигателем на дизеле D5, в своём распоряжении также имеет огромное количество различных опций.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.
Стоимость данного автомобиля приблизительно оценивается в 95000 долларов. Новая модель от Volvo XC 90 значительным образом увеличила свои габариты, теперь длина автомобиля стала больше на 15 см, а ширина увеличилась на 7 см.
Колесная база также была видоизмененная и теперь увеличена на 12 см. Сборка автомобиля была такой же, как у предшественника, вот только передняя часть машины имеет новый вид.
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Салон автомобиля является премиальным, в нем присутствует дерево, кожа, алюминий. Самым большим плюсом этой модели является то, что она имеет всё необходимое, чтобы принадлежать к классу Люкс.
Новый автомобиль от производителя Volvo обрел свою максимальную комплектацию, теперь автомобиль оснащен самым мощным двигателем на дизеле D5, в своём распоряжении также имеет огромное количество различных опций.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.
Стоимость данного автомобиля приблизительно оценивается в 95000 долларов. Новая модель от Volvo XC 90 значительным образом увеличила свои габариты, теперь длина автомобиля стала больше на 15 см, а ширина увеличилась на 7 см.
Колесная база также была видоизмененная и теперь увеличена на 12 см. Сборка автомобиля была такой же, как у предшественника, вот только передняя часть машины имеет новый вид.
Читайте также: Volvo представит новый седан
Салон автомобиля является премиальным, в нем присутствует дерево, кожа, алюминий. Самым большим плюсом этой модели является то, что она имеет всё необходимое, чтобы принадлежать к классу Люкс.
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