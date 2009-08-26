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Раздел: Авто  
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Volvo XC 90 увеличил свои габариты

Volvo XC 90 увеличил свои габаритыКолесная база также была видоизмененная.

Новый автомобиль от производителя Volvo обрел свою максимальную комплектацию, теперь автомобиль оснащен самым мощным двигателем на дизеле D5, в своём распоряжении также имеет огромное количество различных опций.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.

Стоимость данного автомобиля приблизительно оценивается в 95000 долларов. Новая модель от Volvo XC 90 значительным образом увеличила свои габариты, теперь длина автомобиля стала больше на 15 см, а ширина увеличилась на 7 см.

Колесная база также была видоизмененная и теперь увеличена на 12 см. Сборка автомобиля была такой же, как у предшественника, вот только передняя часть машины имеет новый вид.

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Салон автомобиля является премиальным, в нем присутствует дерево, кожа, алюминий. Самым большим плюсом этой модели является то, что она имеет всё необходимое, чтобы принадлежать к классу Люкс.
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 Теги: Volvo XC, габариты

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Сегодня, 19:48 » Автор: Едгар Букмирза
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