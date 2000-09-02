Раздел: Авто
ВСУ получили инновационные вездеходные автобусы
Транспорт создан на основе грузовиков MAN.
Автопарк украинской армии пополнился новыми вездеходными машинами. Это три эвакуационных автобуса Torsus Praetorian 4?4 производства Европейского союза, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автовод.
Машина построена на шасси грузовика MAN, от него же получила дизельный двигатель мощностью 240 л.с. и трансмиссию.
Габариты машины 8450х2540х3720 мм, колесная база 4200 мм. Вес – до 13 500 кг.
Читайте также: Новую модель Mercedes-Benz впервые засняли без камуфляжа
На одной такой машине можно эвакуировать 16 раненых разной степени тяжести.
Автопарк украинской армии пополнился новыми вездеходными машинами. Это три эвакуационных автобуса Torsus Praetorian 4?4 производства Европейского союза, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автовод.
Машина построена на шасси грузовика MAN, от него же получила дизельный двигатель мощностью 240 л.с. и трансмиссию.
Габариты машины 8450х2540х3720 мм, колесная база 4200 мм. Вес – до 13 500 кг.
Читайте также: Новую модель Mercedes-Benz впервые засняли без камуфляжа
На одной такой машине можно эвакуировать 16 раненых разной степени тяжести.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
119
0
Также советуем посмотреть
- Оптическая иллюзия вызвала горячие споры в Сети
- Российские бабушки ответили на новые санкции
- В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского моста
- США готовы расширить поставки оружия Украине
- Премьер Британии снова неуклюже станцевала в Африке
- Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
- Веселые селфи, найденные в соцсетях
- Свежие анекдоты для субботнего настроения
- Смешные картинки, доказывающие, что женщинам нечего стесняться
- Забавные комиксы на тему "До и после 30 лет"
- Провинившийся щенок хаски покорил Сеть своей "мимишностью"
- Угадай страну: вспыхнувшее авто тушили пивом
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Убийца Tesla: в Сети смеются над российским авто "Иж"
- В зоне ООС снизилось количество атак врага, потерь нет
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
Оставьте свой комментарий