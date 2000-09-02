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Раздел: Авто  
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ВСУ получили инновационные вездеходные автобусы

ВСУ получили инновационные вездеходные автобусы Транспорт создан на основе грузовиков MAN.

Автопарк украинской армии пополнился новыми вездеходными машинами. Это три эвакуационных автобуса Torsus Praetorian 4?4 производства Европейского союза, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автовод.

Машина построена на шасси грузовика MAN, от него же получила дизельный двигатель мощностью 240 л.с. и трансмиссию.

Габариты машины 8450х2540х3720 мм, колесная база 4200 мм. Вес – до 13 500 кг.

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На одной такой машине можно эвакуировать 16 раненых разной степени тяжести.

ВСУ получили инновационные вездеходные автобусы
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 Теги: ВСУ, автобусы

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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