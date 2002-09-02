Раздел: Авто
Так выглядит самый необычный тюнинг Porsche 964
В DP Motorsport создали реплику 935 на базе 911.
Идея взять 964-е поколение Porsche 911 и изменить ее внешность до неузнаваемости не нова. Singer достаточно долго уже делает нечто подобное. Но тогда как они трансформируют 964 в нечто классическое и прекрасное, DP Motorsport превратил 964 в это, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
То, что раньше было винтажным 911 Turbo 1992 года в черном цвете теперь превратилось в реплику гоночного автомобиля 935, который может гонять по дорогам общего пользования. 935 мы видели в разных версиях, но только в DP вспомнили про трековый Porsche 962.
К сожалению, двигателя IMSA от 962 тут нет. Хотя окружающие скорее этому обрадуются, ибо стекла в их домах останутся целыми. В реплике имеется 3,3-литровый шестицилиндровый "боксер" с турбонаддувом от гражданской версии, из которого вытянули 450 л.с. (на 130 л.с. больше) и выхлопная система из нержавеющей стали. Естественно, модернизировали и подвеску и поставили новые 18-дюймовые трехсоставные диски.
Читайте также: Польские водители смогут ездить без прав
Кузов - стекловолокно с карбоновыми силовыми элементами, в салоне - крутейшие гоночные ковши. Кстати, такие излишества как электрические стеклоподъемники и CD-проигрыватель присутствуют, что несколько нивелирует задумки настоящего трекового автомобиля, но зато может побудить выехать на этой дикой реплике 964 от DP Motorsport на улицы города и гонять на ней на работу и в магазин. Каждый день. А как иначе?
Идея взять 964-е поколение Porsche 911 и изменить ее внешность до неузнаваемости не нова. Singer достаточно долго уже делает нечто подобное. Но тогда как они трансформируют 964 в нечто классическое и прекрасное, DP Motorsport превратил 964 в это, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
То, что раньше было винтажным 911 Turbo 1992 года в черном цвете теперь превратилось в реплику гоночного автомобиля 935, который может гонять по дорогам общего пользования. 935 мы видели в разных версиях, но только в DP вспомнили про трековый Porsche 962.
К сожалению, двигателя IMSA от 962 тут нет. Хотя окружающие скорее этому обрадуются, ибо стекла в их домах останутся целыми. В реплике имеется 3,3-литровый шестицилиндровый "боксер" с турбонаддувом от гражданской версии, из которого вытянули 450 л.с. (на 130 л.с. больше) и выхлопная система из нержавеющей стали. Естественно, модернизировали и подвеску и поставили новые 18-дюймовые трехсоставные диски.
Читайте также: Польские водители смогут ездить без прав
Кузов - стекловолокно с карбоновыми силовыми элементами, в салоне - крутейшие гоночные ковши. Кстати, такие излишества как электрические стеклоподъемники и CD-проигрыватель присутствуют, что несколько нивелирует задумки настоящего трекового автомобиля, но зато может побудить выехать на этой дикой реплике 964 от DP Motorsport на улицы города и гонять на ней на работу и в магазин. Каждый день. А как иначе?
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
225
0
Также советуем посмотреть
- Оптическая иллюзия вызвала горячие споры в Сети
- Российские бабушки ответили на новые санкции
- В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского моста
- США готовы расширить поставки оружия Украине
- Премьер Британии снова неуклюже станцевала в Африке
- Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
- Веселые селфи, найденные в соцсетях
- Свежие анекдоты для субботнего настроения
- Смешные картинки, доказывающие, что женщинам нечего стесняться
- Забавные комиксы на тему "До и после 30 лет"
- Провинившийся щенок хаски покорил Сеть своей "мимишностью"
- Угадай страну: вспыхнувшее авто тушили пивом
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Убийца Tesla: в Сети смеются над российским авто "Иж"
- В зоне ООС снизилось количество атак врага, потерь нет
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
Оставьте свой комментарий