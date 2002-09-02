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Раздел: Авто  
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Так выглядит самый необычный тюнинг Porsche 964

Так выглядит самый необычный тюнинг Porsche 964 В DP Motorsport создали реплику 935 на базе 911.

Идея взять 964-е поколение Porsche 911 и изменить ее внешность до неузнаваемости не нова. Singer достаточно долго уже делает нечто подобное. Но тогда как они трансформируют 964 в нечто классическое и прекрасное, DP Motorsport превратил 964 в это, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

То, что раньше было винтажным 911 Turbo 1992 года в черном цвете теперь превратилось в реплику гоночного автомобиля 935, который может гонять по дорогам общего пользования. 935 мы видели в разных версиях, но только в DP вспомнили про трековый Porsche 962.

К сожалению, двигателя IMSA от 962 тут нет. Хотя окружающие скорее этому обрадуются, ибо стекла в их домах останутся целыми. В реплике имеется 3,3-литровый шестицилиндровый "боксер" с турбонаддувом от гражданской версии, из которого вытянули 450 л.с. (на 130 л.с. больше) и выхлопная система из нержавеющей стали. Естественно, модернизировали и подвеску и поставили новые 18-дюймовые трехсоставные диски.

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Кузов - стекловолокно с карбоновыми силовыми элементами, в салоне - крутейшие гоночные ковши. Кстати, такие излишества как электрические стеклоподъемники и CD-проигрыватель присутствуют, что несколько нивелирует задумки настоящего трекового автомобиля, но зато может побудить выехать на этой дикой реплике 964 от DP Motorsport на улицы города и гонять на ней на работу и в магазин. Каждый день. А как иначе?

Так выглядит самый необычный тюнинг Porsche 964
Так выглядит самый необычный тюнинг Porsche 964
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 Теги: Porsche, тюнинг

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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