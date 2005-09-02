» » Приборная панель нового Mercedes впервые попала на фото
Раздел: Авто  
0

Приборная панель нового Mercedes впервые попала на фото

Приборная панель нового Mercedes впервые попала на фото Производитель поделился снимком-тизером.

Очевидно, что Mercedes-Benz не собирается внедрять какие-то революционные технологии в интерьер линейки EQ - на тизере вполне можно видеть обычные кнопки, диффузоры воздухозаборников и тому подобное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Однако полностью электрический кроссовер EQC все же получит что-то новое, поскольку, как видно из тизера, не существует разделения дисплеев приборной панели и информационно-развлекательной системы. Есть один большой и широкий сенсорный дисплей - более половины ширины автомобиля.

Читайте также: Так выглядит самый необычный тюнинг Porsche 964

Многим это решение покажется спорным - на центральной панели видно много глянцевого черного пластика, поэтому тряпочка для протирания глянцевых поверхностей должна будет находиться под рукой буквально всегда.

Приборная панель нового Mercedes впервые попала на фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Mercedes, приборная панель

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
     750
     0

Похожие новости по теме

В Сети появилась информация, каким будет салон Mercedes-Benz EQC В Сети появилась информация, каким будет салон Mercedes-Benz EQC

Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC получит информационно-развлекательный комплекс в стиле A-Class.

Интерьер нового Mercedes-Benz GLE станет полностью цифровым Интерьер нового Mercedes-Benz GLE станет полностью цифровым

Компания Mercedes-Benz показала интерьер кроссовера GLE следующего поколения.

Новый Mercedes-Benz GLC Coupe Новый Mercedes-Benz GLC Coupe "поймали" на автотестах

Немецкий производитель запустил тестирование нового Mercedes-Benz GLC Coupe, обернутого в небольшой слой камуфляжа.

Mercedes представил интерьер фургона Sprinter нового поколения  Mercedes представил интерьер фургона Sprinter нового поколения 

Представители немецкой премиальной марки Mercedes-Benz официально рассекретили интерьер фургона Sprinter нового поколения.

Mercedes-Benz AMG GT показал свой интерьер Mercedes-Benz AMG GT показал свой интерьер

Официальный дебют новинки состоится в ходе онлайн-презентации 9 сентября.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх