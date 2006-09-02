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Раздел: Авто  
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Volkswagen Amarok получил спецверсию

Volkswagen Amarok получил спецверсиюТюнинг-ателье планирует выпустить ограниченное количество доработанных автомобилей.

Встречайте, Volkswagen Amarok Amy – специальная версия немецкого пикапа, которая будет выпущена тиражом 500 единиц. Стоимость программы доработок оценили в ателье в 13 995 евро, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Кстати, за эти деньги в Германии можно купить Volkswagen Polo. В Carlex Design персонализируют ваш пикап, укрепят его снаружи и внутри, причем как визуальном, так и в «физическом» смысле. Кабину автомобиля оформят с помощью кожи Nappa, включая стеганные вставки и обшивку рулевого колеса заново. Целый ряд апгрейдов коснулся экстерьера Amarok: защитная черная окраска переднего и заднего бамперов, расширители колесных арок, «губа» капота, а также обрамление головной и задней оптики.

Завершающими штрихами стали набор внедорожных шин BF Goodrich All Terrain T/A и наклейки на кузове. В качестве донора для спецверсии Amy берется пикап с турбодизелем V6, его тембр может имитировать более крупный V8 за счет новой выпускной системы, регулируемой с помощью мобильного приложения. Amarok Amy также оснащается дополнительной светодиодной оптикой на крыше, более мощными порогами, лифт-китом подвески и полноразмерным запасным колесом.

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О принадлежности пикапа Volkswagen Amarok Amy свидетельствует набор шильдиков на кузове, а также брендированная заставка на стартовом экране информационно-развлекательной системы.
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 Теги: Volkswagen Amarok, тюнинг, спецверсия

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Сегодня, 13:36 » Автор: Алена Шимко
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