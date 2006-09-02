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Раздел: Авто  
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Стало известно, что изменится в новом Volkswagen Golf

Стало известно, что изменится в новом Volkswagen GolfДебют Golf VIII состоится в марте 2019 года на Женевском автосалоне.

Компания Volkswagen готовит к выпуску 8-е поколение своего бестселлера - модели Golf. Немецкий автогигант уже заявил, что производство нового поколения начнется в июне 2019 года, а это значит, что вживую мы можем увидеть автомобиль несколькими месяцами ранее, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

Между тем, по сообщению западных СМИ, Volkswagen готов отказаться от некоторых стилей кузова в новом поколении. Речь идет о теряющей популярность трехдверной версии хэтчбека (эта тенденция заметна у многих автопроизводителей), и о версии в кузове универсал.

Также сообщается, что Golf VIII будет базироваться на новой платформе MQB, которая позволит машине стать легче на 50 килограмм, но при этом стать шире и получить более длинную колесную базу, что поможет увеличить пространство в салоне.

В топовых версиях Golf нового поколения будет оснащаться сенсорными экранами с минимумом привычных сейчас кнопок и механических переключателей.

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Под капотом Golf сохранит нынешний 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор, а также турбированный 2-литровый дизель, который получит на 9% больше мощности, но станет более экологичным. Кроме того, ожидается появление 3-цилиндрового бензинового 1-литрового силового агрегата.
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 Теги: Volkswagen Golf, изменения, кузов

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Сегодня, 16:42 » Автор: Алена Шимко
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