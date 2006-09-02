Раздел: Авто
Toyota представила универсал нового поколения для европейского рынка
Премьера новинки состоится в октябре на Парижском автосалоне.
Компания Toyota представила универсал Corolla Touring Sports нового поколения для Европы, который пришел на смену соответствующей версии модели Auris. Ранее японская компания решила отказаться от линейки с названием «Аурис» на всех рынках и переименовать ее в «Короллу». Премьера новинки состоится в октябре на Парижском автосалоне, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
При этом новый универсал нельзя назвать прямым преемником Auris Touring Sports - автомобиль был разработан «с нуля» и построен на глобальном модульном шасси TNGA. Размер колесной базы составил 2700 миллиметров. Спереди использована подвеска типа McPherson, а сзади - многорычажка. На для топовых версий доступна опциональная адаптивная подвеска.
Использование новой архитектуры позволило увеличить объем багажного отделения с прежних 507 до 598 литров. При этом это по-прежнему немногим меньше, чем, например, у Volkswagen Golf Variant и SKoda Octavia Combi, багажники которых вмещают 605 и 610 л соответственно.
Базовым двигателем стал 1,2-литровый бензиновый трехцилиндровый турбомотор мощностью 116 лошадиных сил. Кроме того, универсал будет доступен с двумя гибридными силовыми установками: на основе моторов рабочим объемом 1,8 и 2,0 л мощностью 122 и 180 сил соответственно.
Дизелей в линейке не будет - ранее стало известно, что японская компания намерена практически полностью отказаться от использования моторов на «тяжелом топливе» на легковых автомобилях в Европе. Дизели останутся только на внедорожнике Land Cruiser, пикапе Hilux, а также на легком коммерческом автомобиле Proace.
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В список доступного оснащения для Toyota Corolla Touring Sports вошел проекционный дисплей, беспроводная зарядная станция для смартфонов, а также аудиосистема JBL.
Компания Toyota представила универсал Corolla Touring Sports нового поколения для Европы, который пришел на смену соответствующей версии модели Auris. Ранее японская компания решила отказаться от линейки с названием «Аурис» на всех рынках и переименовать ее в «Короллу». Премьера новинки состоится в октябре на Парижском автосалоне, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
При этом новый универсал нельзя назвать прямым преемником Auris Touring Sports - автомобиль был разработан «с нуля» и построен на глобальном модульном шасси TNGA. Размер колесной базы составил 2700 миллиметров. Спереди использована подвеска типа McPherson, а сзади - многорычажка. На для топовых версий доступна опциональная адаптивная подвеска.
Использование новой архитектуры позволило увеличить объем багажного отделения с прежних 507 до 598 литров. При этом это по-прежнему немногим меньше, чем, например, у Volkswagen Golf Variant и SKoda Octavia Combi, багажники которых вмещают 605 и 610 л соответственно.
Базовым двигателем стал 1,2-литровый бензиновый трехцилиндровый турбомотор мощностью 116 лошадиных сил. Кроме того, универсал будет доступен с двумя гибридными силовыми установками: на основе моторов рабочим объемом 1,8 и 2,0 л мощностью 122 и 180 сил соответственно.
Дизелей в линейке не будет - ранее стало известно, что японская компания намерена практически полностью отказаться от использования моторов на «тяжелом топливе» на легковых автомобилях в Европе. Дизели останутся только на внедорожнике Land Cruiser, пикапе Hilux, а также на легком коммерческом автомобиле Proace.
Читайте также: Toyota представила хэтчбек Corolla нового поколения
В список доступного оснащения для Toyota Corolla Touring Sports вошел проекционный дисплей, беспроводная зарядная станция для смартфонов, а также аудиосистема JBL.
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