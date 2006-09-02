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Раздел: Авто  
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Seat показала новый семиместный кроссовер Tarraco

Seat показала новый семиместный кроссовер TarracoОфициальная премьера автомобиля состоится 18 сентября в испанской Таррагоне.

Компания Seat опубликовала видеоролик, в котором показан закамуфлированный прототип новой флагманской модели испанской марки - семиместный кроссовер Tarraco, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.

По словам разработчиков, полноприводный кроссовер сконструирован таким образом, что без труда может преодолевать препятствия с уклоном в 70 градусов и справляться с поперечными наклонами до 85 градусов.

Seat Tarraco получит новую функцию безопасности Rollover Assist: если электроника зафиксирует реальную угрозу переворачивания автомобиля, то она автоматически разблокирует двери, выключит двигатель и совершит звонок в экстренные службы. Наконец, в списке опций кроссовера будет адаптивная подвеска.


Вседорожник построят на модульной архитектуре MQB, которая уже лежит в основе Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan Allspace. По предварительным данным, линейка моторов включит наддувные бензиновые агрегаты рабочим объемом 1,4 и 2,0 литра, а также двухлитровые дизели различной степени форсировки. Автомобили будут предлагаться как с передним, так и с полным приводом.

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Экстерьер флагманского кроссовера Seat выполнят в стиле «младших» моделей испанской компании - Ateca и Arona. При этом, как ожидается, модель получит совершенно другой интерьер, а в качестве опции будет доступна полностью цифровая приборная панель.
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 Теги: Seat, Tarraco, семиместный кроссовер

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Сегодня, 17:14 » Автор: Алена Шимко
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