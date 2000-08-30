Раздел: Авто
Эксперты сравнили выносливость японских и немецких авто
Проверены были бренды Audi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Opel, Toyota, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki и Mitsubishi.
Специалисты сервиса CarPrice проанализировали автомобили немецких и японских брендов на предмет выносливости, а также ряда других критериев. В итоге оказалось, что немецкие авто имеют преимущество в возрастных сегментах до 3 лет, а также от 3 до 5 лет. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Проверены были 31 670 автомобилей Audi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Opel и 20 808 авто Toyota, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki и Mitsubishi.
При этом автомобили японских брендов оказались более выносливыми после пяти лет службы.
В итоговой таблице, тем не менее, лидировали немецкие автомобили. У них лучше оказалось состояние кузова и салона, однако они уступили по техническому состоянию.
Также специалисты установили, что в возрастном сегменте от 2 до 6 лет автомобили как одной, так и другой страны, приблизительно равны. Однако "немцы" относительно дороже из-за престижа брендов.
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В то же время, при выборе авто в возрастном сегменте от 7 до 10 лет лучше делать выбор в пользу "японца".
Специалисты сервиса CarPrice проанализировали автомобили немецких и японских брендов на предмет выносливости, а также ряда других критериев. В итоге оказалось, что немецкие авто имеют преимущество в возрастных сегментах до 3 лет, а также от 3 до 5 лет. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Проверены были 31 670 автомобилей Audi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Opel и 20 808 авто Toyota, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki и Mitsubishi.
При этом автомобили японских брендов оказались более выносливыми после пяти лет службы.
В итоговой таблице, тем не менее, лидировали немецкие автомобили. У них лучше оказалось состояние кузова и салона, однако они уступили по техническому состоянию.
Также специалисты установили, что в возрастном сегменте от 2 до 6 лет автомобили как одной, так и другой страны, приблизительно равны. Однако "немцы" относительно дороже из-за престижа брендов.
Читайте также: Эксперты сравнили цены на растаможку и содержание авто в Европе и Украине
В то же время, при выборе авто в возрастном сегменте от 7 до 10 лет лучше делать выбор в пользу "японца".
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