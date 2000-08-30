» » Эксперты сравнили выносливость японских и немецких авто
Раздел: Авто  
0

Эксперты сравнили выносливость японских и немецких авто

Эксперты сравнили выносливость японских и немецких автоПроверены были бренды Audi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Opel, Toyota, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki и Mitsubishi.

Специалисты сервиса CarPrice проанализировали автомобили немецких и японских брендов на предмет выносливости, а также ряда других критериев. В итоге оказалось, что немецкие авто имеют преимущество в возрастных сегментах до 3 лет, а также от 3 до 5 лет. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Проверены были 31 670 автомобилей Audi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Opel и 20 808 авто Toyota, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki и Mitsubishi.

При этом автомобили японских брендов оказались более выносливыми после пяти лет службы.

В итоговой таблице, тем не менее, лидировали немецкие автомобили. У них лучше оказалось состояние кузова и салона, однако они уступили по техническому состоянию.

Также специалисты установили, что в возрастном сегменте от 2 до 6 лет автомобили как одной, так и другой страны, приблизительно равны. Однако "немцы" относительно дороже из-за престижа брендов.

Читайте также: Эксперты сравнили цены на растаможку и содержание авто в Европе и Украине

В то же время, при выборе авто в возрастном сегменте от 7 до 10 лет лучше делать выбор в пользу "японца".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: немецкие авто, японские авто, сравнение, выносливость

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:30 » Автор: Алена Шимко
     1066
     0

Похожие новости по теме

Названы владельцы автомобильных брендов мира Названы владельцы автомобильных брендов мира

Эксперты подготовили список брендов и их материнских компаний.

Названы лучшие в плане надежности б/у автомобили Названы лучшие в плане надежности б/у автомобили

Эксперты составили рейтинг самых "живучих" авто с разным пробегом.

Названы самые надежные автомобили в мире Названы самые надежные автомобили в мире

Список самых надежных легковых автомобилей состоит в основном из моделей японских марок.

Названы самые надежные автомобили 2017 года Названы самые надежные автомобили 2017 года

Среди авто возрастом 2-3 года самым надежным признан Mercedes-Benz GLK.

Рейтинг самых безопасных подержанных авто Рейтинг самых безопасных подержанных авто

Подержанные автомобили по-прежнему являются востребованными на современных авторынках.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх