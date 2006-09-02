Раздел: Авто
Audi R8 переродится в электрический гиперкар
Особенностью Audi PB18 e-tron стал подвижный монокок.
Компания Audi не откажется от преемника суперкара R8, но концепция модели может радикально поменяться. По данным издания Autocar, название достанется электрическому гиперкару, который получит приставку e-tron к названию. Такой автомобиль выпускался немецкой маркой в 2015-2016 году, однако из-за низкого спроса его сняли с производства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
С выходом третьего поколения R8 Audi полностью откажется от установки в машину двигателя V10 и представит модель только с электрической силовой установкой. От нынешнего суперкара она будет отличаться пропорциями и дизайном, основанным на идеях, заложенных концептуальным PB18 e-tron.
Последний дебютировал на Monterey Car Week, и по замыслу инженеров, должен представлять собой переосмысленный спортпрототип LMP1. Концепт-кар оснастили тремя электромоторами, суммарная отдача которых составила 500 киловатт (680 лошадиных сил) и 830 Нм крутящего момента. С места до «сотни» PB18 e-tron разгоняется за две с небольшим секунды, чуть медленнее лемановского прототипа.
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Особенностью Audi PB18 e-tron стал подвижный монокок, в который интегрировано сиденье водителя и приборная панель. На треке его можно установить посередине, как в гоночном спортпрототипе, а на обычной дороге – сдвинуть вбок, освободив место для пассажира.
Компания Audi не откажется от преемника суперкара R8, но концепция модели может радикально поменяться. По данным издания Autocar, название достанется электрическому гиперкару, который получит приставку e-tron к названию. Такой автомобиль выпускался немецкой маркой в 2015-2016 году, однако из-за низкого спроса его сняли с производства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
С выходом третьего поколения R8 Audi полностью откажется от установки в машину двигателя V10 и представит модель только с электрической силовой установкой. От нынешнего суперкара она будет отличаться пропорциями и дизайном, основанным на идеях, заложенных концептуальным PB18 e-tron.
Последний дебютировал на Monterey Car Week, и по замыслу инженеров, должен представлять собой переосмысленный спортпрототип LMP1. Концепт-кар оснастили тремя электромоторами, суммарная отдача которых составила 500 киловатт (680 лошадиных сил) и 830 Нм крутящего момента. С места до «сотни» PB18 e-tron разгоняется за две с небольшим секунды, чуть медленнее лемановского прототипа.
Читайте также: В Nissan рассказали, каким будет новый Juke
Особенностью Audi PB18 e-tron стал подвижный монокок, в который интегрировано сиденье водителя и приборная панель. На треке его можно установить посередине, как в гоночном спортпрототипе, а на обычной дороге – сдвинуть вбок, освободив место для пассажира.
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