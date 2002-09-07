Раздел: Авто
В Германии создали универсальный автомобильный прицеп для путешественников
Дом на колесах плюс катер
Немецкие инженеры из компании Caravanboat презентовали созданный недавно прицепной дом на колесах, который может работать как полноценный катер, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Техническое оснащение данного дома-катера можно назвать решением, сочетающим простоту и гениальность в одном флаконе.
Дом на колесах плюс катер - в Германии создали универсальный автомобильный прицеп для любителей путешествий 2
Помещение из двух комнат разместили на плавучей алюминиевой поверхности, длиной около десяти метров. На платформе разместились также кухня, душ и санузел.
В роли движущей силы на платформу устанавливают стандартный подвесной мотор для катеров. Дом-катер сможет прекрасно перемещаться как по реке, так и по морю.
С пользой конструкторы использовали и крышу данного сооружения. Тут можно расположиться для загара. В помещениях организовано четыре спальных места. Однако, при желании, путешественники могут и потесниться.
Часть электропотребителей плавающего дома запитаны от солнечных батарей.
По земле дом-катер перемещается на специальной двухосной платформе.
Читайте также: Неизвестные украли в Германии автомобильный прицеп со сладостями
Стоимость такого дома-катера на колесах 67500 долларов.
Немецкие инженеры из компании Caravanboat презентовали созданный недавно прицепной дом на колесах, который может работать как полноценный катер, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Техническое оснащение данного дома-катера можно назвать решением, сочетающим простоту и гениальность в одном флаконе.
Дом на колесах плюс катер - в Германии создали универсальный автомобильный прицеп для любителей путешествий 2
Помещение из двух комнат разместили на плавучей алюминиевой поверхности, длиной около десяти метров. На платформе разместились также кухня, душ и санузел.
В роли движущей силы на платформу устанавливают стандартный подвесной мотор для катеров. Дом-катер сможет прекрасно перемещаться как по реке, так и по морю.
С пользой конструкторы использовали и крышу данного сооружения. Тут можно расположиться для загара. В помещениях организовано четыре спальных места. Однако, при желании, путешественники могут и потесниться.
Часть электропотребителей плавающего дома запитаны от солнечных батарей.
По земле дом-катер перемещается на специальной двухосной платформе.
Читайте также: Неизвестные украли в Германии автомобильный прицеп со сладостями
Стоимость такого дома-катера на колесах 67500 долларов.
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