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Раздел: Авто  
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Эксперты рассказали, как избежать запотевания стекол в салоне авто

Эксперты рассказали, как избежать запотевания стекол в салоне автоС этими советами Вы гарантированно высушите свой автомобиль изнутри.

Влажность в автомобиле приводит к запотевшим окнам, уменьшает видимость и повышает риск несчастных случаев, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Каждый украинский автолюбитель знаком с проблемой запотевания стекол. В холодное и “мокрое” время года стекла запотевают довольно быстро, поскольку в холодном воздухе содержится больше влаги, чем в теплом. Особенно ощутимо зимой, когда влага попадает в машину через одежду и обувь, а затем конденсируется на холодных стеклах. Жидкость оседает на границе тепла и холода – стекле, создавая на нём тонкую водяную плёнку из-за которой ничего не видно. Помимо физики, есть еще одна причина: не лучшее техническое обслуживание автомобиля. Однако, при правильном подходе, проблему можно быстро устранить. Поэтому лучше начать подготовку к зимнему сезону заранее – проверить всё, чтобы зимой не испытывать никаких трудностей. Оговоримся, что перечисленные ниже советы не панацея от всех бед. Сначала нужно разобраться в корне причины повышенной влажности – если подтекает люк в крыше автомобиля, то простая сушка не поможет, только замена уплотнителя и т.п.

Замена фильтра салона

Внимание к салонному фильтру
Это одно из слабых мест системы вентиляции. Если фильтр салона забит, то вентиляция не сможет обеспечить должный уровень обдува салона. Также забитый фильтр может являться концентратором влаги, что в свою очередь может привести к росту бактерий в нём. Перед зимним сезоном стоит заменить этот фильтр, а вообще менять его нужно каждые 15 000 км.

Принудительная вентиляция

Часто водители забывают о принудительной вентиляции
В любом автомобиле есть технологические отверстия для вентиляции. Обычно они располагаются в багажнике или в полу авто. Как правило, отверстия довольно маленькие, поэтому часто забиваются или вовсе закрыты чем-то. Обязательно нужно следить за системой принудительной вентиляции. В противном случае влага не сможет вытечь из салона и будет конденсироваться на окнах.

Осушитель

Новая примочка – осушитель
С развитием технологий у водителей стали появляться новые примочки, которые делают жизнь проще. Обратимся же к ним.

Сейчас стали продаваться многоразовые “подушки-осушители”. Они интенсивно впитывают влагу из воздуха и содержат её в себе. Как только осушитель полон, его можно высушить в микроволновой печи или на нагревателе. Довольно полезная вещица, тем более широкий выбор гарантирует, что подушка впишется в дизайн салона. Стоимость такой вещицы начинается от 100 грн.

Чистка моторного отсека

Моторный отсек должен быть чистым, без посторонних предметов
Падение листьев и прочих объектов под капот в области перед ветровым стеклом может засорять систему вентиляции и затруднять нормальный обдув салона. Также такая преграда может собирать влагу и быть прямым источником не приятного запаха в салоне. Чтобы влага не попала внутрь, следует удалить все посторонние объекты из под капота.

Уход за уплотнителями

Часто водители забывают об уходе за уплотнителями, а зря
Со временем все резино-технические изделия “высыхают” и теряют свои первоначальные свойства. Уплотнители – не исключение. Регулярно смазывайте все уплотнения на дверях, окнах и люках. Если они являются пористые, рваные не плотно прилегают, то вода без проблем может проникнуть в салон. Обрабатывать их стоит силиконовой смазкой, стоит она не дорого – от 100 грн, а хватает её на долго + уплотнители автомобиля будут “как новые”.

Чистка водосточных желобов

Самая частая причина влажности в салоне – забитые водосточные желоба
Засорение водостоков в дверях является главной причиной влаги в автомобиле. Как правило, чистыми они бывают в течении первых двух лет после схода автомобиля с конвейера. Дальше время делает своё дело и без надлежащего ухода, эти желобы забиваются. Для их прочистки следует взять кусок стальной проволоки подходящего диаметра и просто прочистить желоб. Обычно водосточное отверстие находится в нижней части двери под уплотнителем.

Используйте резиновые коврики

Резиновые коврики зимой спасают от лишней влаги
Зимой следует использовать коврики “лодочки”. Особенно, когда на ногах в салон попадает лёд и снег. Резиновые коврики легко их удерживают, а потрусить его не составляет трудностей. Также газета под ковриком – “дедовский” метод борьбы с влагой, ведь бумага газеты очень гигроскопична и эффективно помогает в сушке, а главное – бесплатно. Правда у такого подхода есть один недостаток – газеты нужно часто менять.

Вентиляция лобового стекла

С обдувом лобового стекла стоит быть осторожным
Самым эффективным средством борьбы с запотеванием стекла в движении является использование обдува лобового стекла. Однако в сильный мороз не стоит этим злоупотреблять – стекло может треснуть из-за большого перепада температур. Соответственно температуру в салоне нужно поднимать постепенно. Если же закрыть все дефлекторы, то поток воздуха, который обдувает стекло будет сильнее.

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Использование химических средств
Водители уже давно используют средства “антизапотеватели”. В своей основе они содержат спирт и реактивы, которые, оседая на стекле, не дают влаге равномерно осесть на стекло. В общем, такой способ довольно эффективен, однако хорошее средство, которого хватает на долго может стоить достаточно дорого. Поэтому некоторые водители пренебрегают этим.
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 Теги: авто, влажность, салон, запотевшие стекла

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Сегодня, 09:25 » Автор: Алена Шимко
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