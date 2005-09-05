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Раздел: Авто  
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BMW представила официальные фото нового кроссовера

BMW представила официальные фото нового кроссовераГлавной новостью стал двигатель, которым баварцы решили оснастить автомобиль в этой комплектации.

Компания BMW представила официальные фото нового кроссовера - X2 в версии M35i, который должен поступить в продажу в 2019 году, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Обычно на таких машинах ставились классические 6-цилиндровые силовые агрегаты, но теперь BMW решила оснастить Х2 4-цилиндровым. Авто получит также систему xDrive и только передний привод.

Впрочем, от уменьшения количества цилиндров мощность машины не пострадает. Новый мотор BMW станет самой мощной «четверкой» в истории марки - он будет способен развивать 302 лошадиные силы и 450 нм крутящего момента. Вместе с 8-ступенчатой коробкой передач Steptronic в M Performance он позволит машине разгоняться до 100 км/час всего за 4,9 секунды.

С новой силовой установкой автомобиль получил и ряд других обновлений - новые амортизаторы и пружины, новые настройки рулевого механизма, усиленные тормоза, а салон представленной модели исполнен в пакете М. За дополнительную плату можно будет также заказать специальные спортивные сиденья.

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Производство модели X2 M35i стартует в ноябре, но европейские потребители смогут получить машину лишь в марте 2019-го.
BMW представила официальные фото нового кроссовера
BMW представила официальные фото нового кроссовера
BMW представила официальные фото нового кроссовера
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 Теги: BMW, кроссовер

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Сегодня, 12:37 » Автор: Алена Шимко
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