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Uber начнет сотрудничество с оператором такси в Японии
Uber приведёт свои расценки в соответствие со стандартными тарифами согласно требованиям местных регуляторов.
Uber Technologies Inc. определилась с партнёром для своей программы по поиску и заказу такси в Японии, одном из крупнейших в мире рынков услуг такси, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Базирующаяся в Сан-Франциско компания заключила сделку с Fuji Taxi Group, в рамках которой пользователи смогут через её приложение заказывать услугу такси в Нагое, третьем по численности населения городе Японии.
Uber приведёт свои расценки в соответствие со стандартными тарифами согласно требованиям местных регуляторов. Первоначально соглашение двух компаний будет охватывать более 350 такси - большую часть парка японского оператора в Нагое, что составляет около 5 % таксомоторов города.
Сделку заключили спустя несколько месяцев после того, как руководитель Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) изменил свою стратегию в Японии в сторону налаживания партнёрских отношений с таксомоторными компаниями вместо борьбы с регуляторами, которые объявили райдшеринг вне закона. Соглашение с Fuji Taxi, обнародованное в четверг, послужит шаблоном для сделок с другими японскими операторами такси на рынке стоимостью $16 млрд.
Читайте также: Uber анонсировал летающее такси в 6 странах
В прошлом году Uber запустила пилотный проект по оказанию услуг заказа такси на острове Авадзи (Япония) с населением около 150 тыс. человек, в котором задействовано порядка десятка таксомоторных компаний.
Uber Technologies Inc. определилась с партнёром для своей программы по поиску и заказу такси в Японии, одном из крупнейших в мире рынков услуг такси, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Базирующаяся в Сан-Франциско компания заключила сделку с Fuji Taxi Group, в рамках которой пользователи смогут через её приложение заказывать услугу такси в Нагое, третьем по численности населения городе Японии.
Uber приведёт свои расценки в соответствие со стандартными тарифами согласно требованиям местных регуляторов. Первоначально соглашение двух компаний будет охватывать более 350 такси - большую часть парка японского оператора в Нагое, что составляет около 5 % таксомоторов города.
Сделку заключили спустя несколько месяцев после того, как руководитель Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) изменил свою стратегию в Японии в сторону налаживания партнёрских отношений с таксомоторными компаниями вместо борьбы с регуляторами, которые объявили райдшеринг вне закона. Соглашение с Fuji Taxi, обнародованное в четверг, послужит шаблоном для сделок с другими японскими операторами такси на рынке стоимостью $16 млрд.
Читайте также: Uber анонсировал летающее такси в 6 странах
В прошлом году Uber запустила пилотный проект по оказанию услуг заказа такси на острове Авадзи (Япония) с населением около 150 тыс. человек, в котором задействовано порядка десятка таксомоторных компаний.
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