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Раздел: Авто  
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Пешеходы проучили водителя, припарковавшегося на тротуаре

Пешеходы проучили водителя, припарковавшегося на тротуаре Автомобиль с европейскими номерами нарушил правила.

В Борисполе граждане наказали водителя иномарки, который припарковался на тротуаре, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

На машину насыпали сорняков. Фото опубликовали в соцсетях. Люди активно комментируют увиденное.

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«По плану благоустройства там должна стоять урна… а хотя, это и есть она», «колхозника проучили», - отмечают пользователи.
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 Теги: Киев, герой парковки

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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