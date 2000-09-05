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Раздел: Авто  
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Автомобильный рынок Украины пополнился новой версией Mazda 6

Автомобильный рынок Украины пополнился новой версией Mazda 6 Обновленная версия модели дошла до Украины.

В начале сентября в Украине была представлена ​​обновленная Mazda 6, ставшей рейсталингом третьего поколения этой модели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MotorSport.

Хотя обновленная машина была представлена ​​еще в конце 2017 года, только весной этого года машина появилась на североамериканском рынке, а теперь и в Украине.

Среди заметных изменений видно новую решетку радиатора и фары, новые изгибы на кузове машины, а также колесные диски получили новый дизайн. Многие изменения также произошли и в интерьере - были изменены панель приборов, центральная консоль, сиденья и дверные карты.

При этом, на выбор доступны два бензиновых двигателя: 2,0-литровый и 2,5-литровый 4-цилиндровые агрегаты. Для более мощного мотора предусмотрен только 6-ступенчатый «автомат», а к двухлитровый версии, которой, в частности, оснащен универсал, приспособлена только механическая коробка переключения скоростей.

Предыдущая версия Mazda 6 также получила дизельную версию, и рейсталинговая версия тоже может оснащаться аналогичными двумя дизельными моторами (мощностью 150 и 175 л.с. с объемом 2,2 литра), но только по предварительному заказу.

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Топовая версия новой Mazda 6 отличается эксклюзивной обивкой салона кожей Nappa, LED освещением интерьера, адаптивным круиз-контролем с функцией "Stop and Go" и множеством современных систем безопасности. Кажется Mazda 6 сделала серьезную заявку к премиум-сегменту.

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 Теги: Mazda 6, обновление

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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