Раздел: Авто
На украинских дорогах засняли самый роскошный Mercedes Maybach
Обновленный автомобиль уже появился в нашей стране.
В Украине появился первый Mercedes S-Class Maybach 2019. Как известно, роскошный флагманский седан Мерседес Майбах недавно прошел обновление и только-только поступил в продажу в Украине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Отличить новый Майбах от стандартного S-Class можно, прежде всего, по особой решетке радиатора. Также передний бампер отделан хромом, установлены и 19-дюймовые литые диски. Но главное, что Mercedes-Maybach S-Class длиннее стандартной модели – 5462 мм при колесной базе в 3362 мм.
Во внутренней отделке сочетаются дорогая кожа Nappa с прострочкой и дерево. Автомобиль является четырехместным, ведь сзади установлены два отдельных кресла с электроприводом регулировки спинок, подогревом, вентиляцией и массажем.
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В столице засняли Mercedes-Maybach S560 с 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 470 л. с. Купить Майбах в этой версии можно по цене от 4,7 млн. гривен за заднеприводную версию и 4,9 млн. – за полноприводную.
В Украине появился первый Mercedes S-Class Maybach 2019. Как известно, роскошный флагманский седан Мерседес Майбах недавно прошел обновление и только-только поступил в продажу в Украине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Отличить новый Майбах от стандартного S-Class можно, прежде всего, по особой решетке радиатора. Также передний бампер отделан хромом, установлены и 19-дюймовые литые диски. Но главное, что Mercedes-Maybach S-Class длиннее стандартной модели – 5462 мм при колесной базе в 3362 мм.
Во внутренней отделке сочетаются дорогая кожа Nappa с прострочкой и дерево. Автомобиль является четырехместным, ведь сзади установлены два отдельных кресла с электроприводом регулировки спинок, подогревом, вентиляцией и массажем.
Читайте также: Пешеходы проучили водителя, припарковавшегося на тротуаре
В столице засняли Mercedes-Maybach S560 с 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 470 л. с. Купить Майбах в этой версии можно по цене от 4,7 млн. гривен за заднеприводную версию и 4,9 млн. – за полноприводную.
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